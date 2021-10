Les Grizzlies sont prêts pour passer à la troisième étape de leur mise en orbite. Après une première saison impressionnante sous les ordres de Taylor Jenkins et marquée par l’éclosion de Ja Morant, élu rookie de l’année 2020, Memphis a réussi à confirmer en 2020/21.

La mission n’était pas aisée, puisqu’il a fallu composer sans Jaren Jackson Jr durant une majeure partie de la campagne. Mais avec une grande cohésion et l’apport grandissant de Dillon Brooks, Memphis a franchi l’étape en arrachant une qualification en playoffs via les « play-in ». Même si les jeunes Grizzlies ont été repoussés par le Jazz en cinq manches, la participation était une étape importante pour ce groupe dans sa quête de progression.

Jaren Jackson Jr plébiscité par les GM de la ligue

Pour l’acte III de cette aventure, l’optimisme est toujours de rigueur. L’effectif a peu bougé, avec Steven Adams en remplacement de Jonas Valanciunas comme principal mouvement. Surtout, Memphis attend beaucoup de l’association entre ses deux jeunes stars en puissance, Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Après avoir montré de belles choses jusqu’à sa blessure au ménisque dans la « bulle » d’Orlando durant l’été 2020, « JJJ » est attendu au tournant. Dans le sondage proposé aux GM en début d’exercice, c’est lui qui est d’ailleurs ressorti en tête parmi les candidats susceptibles d’exploser cette saison, avec 17% des voix.

« Chaque fois que vous obtenez une telle reconnaissance pour quoi que ce soit, c’est génial. Je n’étais pas au courant de ce sondage jusqu’à ce que vous me le disiez, mais c’est vraiment cool », a réagi « JJJ ». « J’ai les mêmes objectifs. Je vais juste sur le terrain, je joue mon jeu et j’essaie d’être le meilleur possible. Je connais déjà la mentalité à avoir cette année pour mon équipe et mes coéquipiers ».

Viser le plus haut possible

En tant que meneur de jeu et leader de cette équipe, Ja Morant sait que le rendement de Jaren Jackson Jr. peut être l’élément qui fera franchir un nouveau cap aux Grizzlies en 2021/22.

« Je ne vais pas parler de moi, mais Jaren le mérite. J’espère qu’il fera une saison en bonne santé. Tant qu’il est en bonne santé, je pense que ce sondage est juste », a souligné le meneur de Memphis. « Il est capable de faire tellement de choses sur le parquet. Nous n’avons pas été en mesure de jouer beaucoup ensemble à cause des blessures. Nos deux objectifs cette intersaison étaient de travailler sur nos physiques, de s’assurer d’arriver en bonne santé et d’avoir une saison saine, une carrière saine. »

À 22 ans, la marge de progression de ce tandem est en tout cas source d’espoir du côté de la direction, avec l’objectif du titre en ligne de mire, à terme.

« Nous voulons faire ça à Memphis dès que possible », a déclaré le GM Zach Kleiman. « Je ne vais pas être irréaliste et mettre des délais là-dessus. Mais il y a beaucoup de confiance dans ce groupe. Et nous voulons continuer à construire sur la base de la saison dernière. Et je suis convaincu que ce groupe en sera capable ».

Une prolongation en ligne de mire

Les Grizzlies ont l’occasion de prolonger Jaren Jackson Jr. avant le 18 octobre afin de sécuriser son avenir puisque l’intérieur est éligible à un contrat maximum de 172.5 millions de dollars sur quatre ans à partir de 2022.

Pour l’heure, rien n’a filtré sur les intentions de la franchise du Tennessee. En attendant, « JJJ » se concentre donc sur le terrain.

« Mon boulot, c’est de travailler. Tout le monde a sa tâche à effectuer. Je pense que si je continue à progresser et à me développer pour devenir le joueur que je souhaite, ça va être spécial », s’est-il contenté de répondre.