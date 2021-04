Jaren Jackson Jr. voit son retour comme une victoire

Huit mois après son opération au ménisque du genou gauche, en août 2020, Jaren Jackson Jr. a enfin retrouvé les parquets et entamé sa saison 2020/21. Pour une reprise, l’intérieur de Memphis a réalisé une sortie solide avec 15 points, 8 rebonds et 4 contres en seulement 18 minutes face aux Clippers.

En manque de compétition, il a logiquement été maladroit (4/11) et bousculé par le rythme (5 fautes). Sans oublier que les Grizzlies ont gâché une avance de 18 points avant de s’incliner. Mais l’essentiel était surtout dans ce retour.

« Dès que je suis entré en jeu, je n’ai pas pu retenir un sourire », raconte-t-il à ESPN, alors qu’il a quitté le banc après cinq minutes de jeu en premier quart-temps. « Le simple fait d’être là avec mes coéquipiers, c’était déjà une victoire pour moi. Dieu merci, mon premier tir est rentré. »

Ce shoot primé était hasardeux, en touchant le haut de la planche, mais il a bien transpercé le filet. Quelques instants après, Jaren Jackson Jr. ira même écraser un gros dunk. Sa présence en défense a aussi été intéressante.

« Défensivement, avec ses rebonds, ses contres et sa communication, il est un pilier », explique Taylor Jackson. « En attaque, il a fait des choses simples, mais avec agressivité et force. J’ai adoré. Il s’est amusé aussi et c’est le plus important. On va pouvoir construire là-dessus pour avancer. »

Il reste 15 matches à jouer aux Grizzlies et la franchise est toujours 8e à l’Ouest. Même si Jonas Valanciunas a fait le boulot sous le cercle pendant plusieurs mois, le retour de Jaren Jackson Jr. peut apporter une nouvelle dynamique à Memphis dans cette dernière ligne droite, alors que les Warriors et les Spurs poussent derrière.

« C’est bon signe », constate Ja Morant, en évoquant les débuts cette saison de son coéquipier. « On est tous heureux pour lui, on sait à quel point il a bossé pour revenir. Il était impatient et ça se voyait. »