Ja Morant toujours pas fan du « Slam Dunk Contest »

Ja Morant a été clair sur le « Slam Dunk Contest » qu’il n’envisage pas de faire un jour. « Je ne crois pas », a-t-il répondu à Taylor Rooks du Bleacher Report, avant de poser ses conditions pour éventuellement changer d’avis.

« Un million de dollars. S’ils me donnent un million, je viendrais. En attendant, je vais regarder et juste tweeter sur la méthode de notation », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, on voit tellement de dunks incroyables en match, ce qui fait que quand le « Dunk Contest » arrive, tu ne l’apprécies pas autant. Peu de joueurs peuvent exécuter les dunks qui sont réalisés lors des concours de dunks. Si on le regardait de cette façon, il y aurait plus de 50. »

Le jury et ses notes, voilà ce qui pose problème pour le meneur de Memphis, qui n’a pas du tout apprécié la façon dont les dunks ont été notés depuis deux ans.

Des dunks trop durement notés ?

En 2021, le jury était pourtant composé de références en matière de dunks : Spudd Webb, Jason Richardson, Dominique Wilkins, Dee Brown et Josh Smith. Mais Ja Morant estime que ces derniers ont parfois été trop durs.

« Depuis deux ans, les juges que je vois, je me dis que ça n’en vaut pas le coup », a-t-il poursuivi. « À leur place ? Je prendrais sans doute aussi des anciens joueurs pour juger. Mais il faut se demander : combien de personnes peuvent réellement réaliser ce dunk ? À quel point c’est difficile ? Parfois, un joueur va rendre un dunk facile, alors que ça ne l’est pas. Il y a des fois où j’ai tenté de reproduire des dunks du concours, et ça me prend dix fois pour y arriver quand les joueurs en question le passent dès le premier coup, surtout sur certains dunks entre les jambes. Du coup, les juges se disent que c’est trop facile pour lui et mettent un 8 alors que ça devrait être un 10 ».

Il suffit de voir la première tentative de Cassius Stanley en 2021, un parfait dunk entre les jambes finition main gauche, pour se rendre compte de la dureté de la note : aucun 10 et même un 8 de la part de Josh Smith.

À moins également que les stars soient avantagées ? Si Ja Morant devait en tout cas choisir d’autres participants pour l’accompagner, « dans un autre monde », le meneur ne prendrait que la crème de la crème : « Zach LaVine, Aaron Gordon et j’hésiterais pour le dernier, entre Derrick Jones Jr et Zion Williamson ».