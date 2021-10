Présaison | Le Heat renverse les Hornets

Quatre matches, quatre victoires pour le Heat qui a joué avec le feu cette nuit face aux Hornets. Menés de 11 points (95-84) à six minutes de la fin après un dunk de Kai Jones, et même de 12 points (103-91) à trois minutes après un shoot d’Ish Smith, les hommes d’Erik Spoelstra renversent la situation à la faveur d’un 13-0 !

Les Hornets ne marquent plus le moindre point, et ce sont les joueurs du bout du banc qui font la différence avec Omer Yurtseven, D.J. Stewart Jr à 3-points et Micah Potter, le voleur de ballons. Le héros du match est Javonte Smart qui va chercher le « and-1 » après une grosse bagarre au rebond. Il inscrit le panier et le lancer pour donner l’avantage à huit secondes de la sirène (104-103).

Le dernier shoot est pour les Hornets, mais Micah Potter contre la dernière tentative de JT Thor, et le Heat s’impose au finish. Du côté des stars, on retiendra le très bon match de Bam Adebayo dont la complicité avec Kyle Lowry va faire quelques ravages cette saison.