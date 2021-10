Diana Taurasi élue plus grande joueuse de l’histoire de la WNBA

Il y a un peu plus d’un mois, pour fêter ses 25 ans d’existence, la WNBA annonçait la liste des 25 meilleurs joueuses de son histoire. Dans la foulée, un vote était ouvert, entre le 5 et le 19 septembre, pour désigner la plus grande de toutes ces légendes.

Le scrutin a livré son verdict : Diana Taurasi est élue plus grande joueuse de l’histoire de la WNBA. Elle devient la fameuse « GOAT », pour Greatest of All Time. Pour honorer la joueuse de Phoenix, la ligue lui a remis un trophée avant le Game 1 des Finals entre Phoenix, justement, et Chicago (qui a remporté cette première manche).

Draftée en 2004, Diana Taurasi a tout gagné et possède un immense palmarès : Rookie de l’année en 2004, triple championne WNBA (2007, 2009, 2014), MVP (2009), double MVP des Finals (2009, 2014), cinq titres de meilleure marqueuse, neuf fois All-Star, sans oublier cinq médailles d’or aux Jeux olympiques ! Elle est également la meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA, depuis 2017.

« Cette reconnaissance, bien méritée, reflète son excellence continue sur les parquets et son rôle dans les avancées de la WNBA et du basket féminin, notamment comme modèle pour les jeunes athlètes », a expliqué la patronne de la WNBA, Cathy Engelbert. « L’opportunité d’honorer Diana est encore un moment unique dans notre historique 25e saison, que l’on célèbre cette année. »