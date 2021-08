Nouvelle médaille d’or olympique pour l’équipe féminine américaine

Une défaite des Américaines en finale aurait été un tremblement de terre, encore plus important que les hommes face à la France. Et pour cause : Team USA version féminine n’a plus perdu une rencontre aux Jeux olympiques depuis Barcelone en 1992 !

Cette finale contre le pays hôte a été parfaitement négociée grâce à la taille des joueuses de Dawn Staley, bien plus grandes et imposantes que les Japonaises. Brittney Griner et A’Ja Wilson ont écrasé les débats avec 30 points à 14/18 au shoot pour la première, 19 unités et 5 contres pour la seconde.

Il suffit ensuite d’ajouter les 14 points, 13 rebonds, 5 passes et 3 contres de Breanna Stewart et c’est une victoire logique de Team USA (90-75).

Cette septième médaille d’or de suite pour la sélection américaine est aussi la cinquième de rang pour deux légendes du basket féminin : Sue Bird et Diana Taurasi. Les deux femmes ont gagné leur première médaille d’or à Athènes en 2004 et le record de Carmelo Anthony et Kevin Durant (trois breloques en or) chez les hommes est largement battu.

Pour Bird, qui aura 41 ans en octobre, cette compétition à Tokyo était la dernière au niveau olympique. Taurasi, 39 printemps, elle, pourrait en revanche continuer encore quelques temps puisqu’après la victoire, à la télévision américaine, elle a lancé un « on se voit à Paris » en 2024…