Quatre matchs, quatre défaites. Certes, ce n’est que de la présaison, dont LeBron James n’attend strictement rien, mais les Lakers commencent à inquiéter leurs fans, avec un Russell Westbrook à l’envers (8 points à 3/12 au tir, 5 passes et 9 balles perdues) et surtout une défense encore totalement absente face aux Suns.

« Il faut qu’on soit meilleurs », confirmait Frank Vogel. « On n’a pas bien joué (lors des quatre premiers matchs de présaison). Il va y avoir une période d’adaptation avec tant de nouveaux visages, on le sait. On espère que ça ne prendra pas trop de temps pour être sur la même longueur d’onde et coordonné. »

Pour Russell Westbrook, l’entraîneur assure qu’il n’est pas inquiet.

« Il essaie. Il fait de gros efforts pour distribuer, pour impliquer ses coéquipiers, pour faire l’extra-pass comme on le prêche. Il a de nouveaux coéquipiers, un nouveau système. Ça va prendre du temps, je ne m’en fais pas. »

« Les pertes de balles, c’est de ma faute », confessait le MVP 2017. « Mais heureusement, elles ne comptent pas. Je peux perdre ce putain de ballon 15 fois, ça ne change rien. C’est facile à régler. Très facile. C’est du timing, juste du timing. Les gars s’habituent à ma vitesse, mon rythme, mon timing, où je suis sur le terrain. »

« Nous ne voulons jamais prendre un départ lent – 0-5, 0-6, peu importe – nous voulons être capables de faire avec nos erreurs tout en gagnant des matchs »

Comme LeBron James, Russell Westbrook explique qu’il ne se soucie pas de la présaison. « Je n’ai jamais connu une bonne présaison » assure-t-il même, alors qu’Anthony Davis réclame de la patience.

« Nous voulons être bons, mais nous ne voulons pas brûler les étapes. Vous ne pouvez pas précipiter le processus de ce que nous essayons de faire afin de gagner des titres », assure-t-il. « Nous savons qu’il pourrait y avoir des difficultés en début de saison … Mais nous ne voulons jamais prendre un départ lent – 0-5, 0-6, peu importe – nous voulons être capables de faire avec nos erreurs tout en gagnant des matchs. »

Si les Lakers refusent logiquement de parler d’inquiétude après ces quatre défaites en présaison, Anthony Davis a tout de même confié que le « Big Three » allait finalement pouvoir jouer ensemble lors du prochain match. Ce sera demain, face aux Warriors. L’intérieur a également confié qu’il serait placé au poste de pivot avec ce groupe.

Los Angeles jouera ensuite un dernier match de présaison, jeudi, à Sacramento, avant le début des choses sérieuses. Pour la troupe californienne, la saison régulière démarre ainsi le 19 octobre, face aux Warriors.