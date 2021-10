LeBron James ne trouve vraiment aucun intérêt aux matches de présaison

Si Michael Jordan estimait que la saison régulière était du « bullshit », que pensait-il alors de la présaison ? On imagine que c’était pire, et c’est la même chose pour LeBron James. Cette nuit, la superstar des Lakers disputait son premier match de présaison, aux côtés d’un autre débutant, Russell Westbrook. L’occasion d’étrenner son numéro 6 et de se dégourdir les jambes. Et c’est tout…

« Je veux juste continuer à jouer au basket, à continuer de travailler sur nos automatismes, des choses de cette nature. Ce que je veux dire, c’est que la pré-saison, c’est… ». LeBron ne finit pas sa phrase, se marre, conscient qu’il ne peut pas trop démolir le concept de ces matches de préparation.

« Je me préoccupe plus des entraînements que des matchs de présaison. On est sur le terrain, on essaie des rotations et on essaie de trouver ce genre de choses. Il n’y a vraiment pas grand chose à retirer d’un match de présaison, du moins pour moi à titre personnel. »

« Je ne vais rien apprendre. Rien. Ça veut dire zéro »

Cependant, sur le plan physique, c’est toujours bien de se frotter à des adversaires. L’intensité est différente.

« Cela a un intérêt pour mettre les gars dans le rythme, de les mettre en forme pour le match. Nous avons nos entraînements, mais le fait d’être sur le terrain et d’affronter une autre équipe et à des choses de cette nature, ça aide. Tout ce que je dis, c’est que pour moi, il n’y a rien que je puisse apprendre en présaison à ce stade de ma carrière. »

LeBron se marre en le disant, mais il insiste vraiment. « Je ne vais rien apprendre. Rien. Ça veut dire zéro » conclut-il. « Travailler nos automatismes, construire un esprit de camaraderie et une cohésion sur le terrain, c’est toujours bien. Comme je l’ai dit, je préfère m’entraîner que disputer des matches de présaison car lorsqu’on fait des erreurs, on peut les résoudre dans la foulée. Vous pouvez vous arrêter et en parler, et des choses comme ça, comme revenir en arrière et revoir les choses. Nous pouvons évidemment le faire le lendemain d’un match de présaison, mais nous le faisons directement lors des entraînements. Je suis donc plus enclin à les apprécier à ce stade. Parce qu’il n’y a rien que je vais apprendre sur le terrain. »