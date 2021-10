Présaison | Les Lakers prennent encore une fessée

Toujours pas de succès en présaison pour les Lakers dominés de bout en bout par les Suns. C’est Landry Shamet, suppléant de Devin Booker, qui est le premier en action, bien servi par Chris Paul. Même Deandre Ayton plante de loin, et les Suns se détachent (16-8).

En face, LeBron James n’est pas là et on a donc les yeux braqués sur Russell Westbrook. Malheureusement, la principale recrue des Lakers enchaîne les ballons perdus, et l’écart atteint les 10 points (23-13).

Les Suns vont ensuite gérer cette avance, et lorsque le duo Westbrook-Davis va se réveiller et donner l’avantage aux Lakers (44-42), Cameron Payne et Shamet vont répondre par un 9-0 avant la pause.

En deuxième mi-temps, Chris Paul distribue caviar sur caviar, et les Suns retrouvent une avance de 10-12 points (68-56). Frank Vogel envoie alors ses remplaçants, et là, la défense explose. C’est Jalen Smith qui en profite alors pour se montrer chez les Suns pour une victoire finale qui flirte avec les 30 points (123-94).