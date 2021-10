James Harden très impressionné par Cameron Thomas

Co-MVP de la Summer League et auteur de 21 points face aux Lakers pour le premier match de présaison, Cameron Thomas entend bien profiter du moindre temps de jeu offert par les candidats au titre pour se montrer. Vingt-septième choix de la Draft, il sait que ce sera compliqué de trouver des minutes derrière James Harden, Kyrie Irving, Patty Mills ou encore Joe Harris, mais il fait déjà forte impression à ses prestigieux coéquipiers.

« Cam est évidemment un bien meilleur scoreur que je ne l’étais à la sortie de l’université » lâche James Harden au New York Post. « C’est tout simplement rare de voir des gars capables de marquer de n’importe quelle manière. Mais il est jeune, il apprend, il écoute et il se défonce. Quand il s’agit d’un jeune, on ne demande que ça. »

« C’est un jeune joueur qui trouve toujours une solution »

« One-and-done », Cameron Thomas n’a que 19 ans, et Steve Nash sait que ça reste un diamant brut. « Cam peut marquer. On sait qu’il peut se créer son tir et le convertir » avait-il expliqué après le match face aux Lakers. « Il a beaucoup à apprendre et doit grandir, mais il a beaucoup de qualités pour débuter. Je ne suis pas surpris. Il a un talent particulier et un jeu qu’il doit juste continuer à développer et à mettre au niveau du jeu NBA. »

Cet été, c’est Jordan Ott qui était sur le banc des Nets pendant la Summer League, et voici ce qu’il disait de l’ancien arrière de LSU. « C’est un jeune joueur qui trouve toujours une solution. Même pour aller sur la ligne des lancers-francs, alors qu’il n’y a pas d’espace. Pour un jeune, c’est assez incroyable. Je ne sais pas si le mot rusé convient, mais il est malin. De plus, il met des énormes shoots en fin de match. »

« Rusé », « malin », « énormes shoots en fin de match ». Il y a du James Harden dans cette description. Ou du Kyrie Irving dont Thomas aimerait s’inspirer. « Moi et Kyrie parlons beaucoup », a déclaré le rookie. « Je lui ai parlé de petites choses. J’essaie donc de prendre le maximum de choses de lui, car cela peut m’aider sur le long terme, et il est également prêt à aider, donc j’apprécie beaucoup cela. »

Mais comme Kyrie Irving n’a pas le droit de s’entraîner, les cours sont pour le moment en « stand-by ».