Steve Nash n’est pas surpris par les qualités offensives de Cameron Thomas

LaMarcus Aldridge venait de lui transmettre le cuir en tête de raquette, à cinq secondes d’une possession mal embarquée. En un-contre-un face à Anthony Davis, Cameron Thomas a tenté un dribble croisé, manquant de se faire piquer la balle par le Laker. Il a gardé son sang-froid et est tout de même parvenu à sanctionner au buzzer.

Ce premier tir converti allait lancer la belle soirée du rookie sur le parquet du Staples Center. Il a profité de l’absence des vedettes et joueurs majeurs de son équipe (Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, Joe Harris, Patty Mills…) pour récupérer le plus de tickets shoots dans cette partie, largement remportée par Brooklyn.

En 22 minutes de jeu, le joueur de 19 ans a inscrit 21 points (7/14 au tir), capté 4 rebonds et distribué 2 passes. Sa performance vient ainsi confirmer ses belles dispositions offensives affichées en Summer league. Avec 27 points de moyenne, l’ancien de LSU, sélectionné à la 27e place de la dernière Draft, avait terminé meilleur marqueur de la compétition d’été et même remporté le titre de co-MVP.

Un vrai « panier ambulant »

« Cam peut marquer », confirme Steve Nash. « On sait qu’il peut se créer son tir et le convertir. » C’est ce qu’il a montré dans ce match, où une bonne partie de ses tirs ont été inscrits après des séquences de dribble. Le rookie aime les changements de rythme et de direction pour s’offrir de l’espace. Il maîtrise aussi les dribbles de décalage, ce qui lui permet de quasiment toujours pouvoir s’offrir une bonne position de tir.

Résultat : son vis-à-vis, le vétéran Wayne Ellington, a souffert en défense. « Si tu peux marquer, alors marque. Peu importe contre qui tu joues », répond le rookie, qui veut s’inspirer de ses coéquipiers : « Kyrie et moi avons beaucoup parlé. J’essaie d’apprendre de lui autant que je peux parce que ça peut m’aider sur le long terme. »

Cameron Thomas fait bien d’avoir cette perspective en tête. Car vu la densité de l’effectif des Nets, hormis blessures évidemment, l’arrière aura sans doute du mal à récupérer des minutes de façon régulière.

« Il a beaucoup à apprendre et doit grandir » note d’ailleurs son coach. « Mais il a beaucoup de qualités pour débuter. Je ne suis pas surpris. Il a un talent particulier et un jeu qu’il doit juste continuer à développer et à mettre au niveau du jeu NBA. » Son côté « panier ambulant » était d’ailleurs très connu lors de la Draft. Ce sont plutôt sa défense et sa capacité à s’insérer dans un collectif qui posaient question. Et c’est donc surtout de ce côté-là qu’il va devoir prouver des choses s’il veut avoir un vrai rôle dans la rotation de Brooklyn cette année.