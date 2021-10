Les Nets assomment les Lakers dans le dernier quart-temps

Un premier panier d’Anthony Davis, avec la faute, puis un dunk énorme de Talen Horton-Tucker. Voilà ce que les fans des Lakers ont pu se mettre sous la dent pour ce match d’ouverture de la présaison perdu 123-97 après un dernier quart-temps à sens unique. Disputée à 12h30, heure locale, cette rencontre aura permis aux deux coaches d’évaluer surtout les joueurs du bout du banc.

À Los Angeles, Joël Ayayi n’a pas saisi sa chance avec un zéro pointé en 14 minutes. À l’inverse, Malik Monk avait des fourmis dans les jambes, et il peut être intéressant comme joker. Quant à Dwight Howard, il cumule 11 points et 6 rebonds, mais aussi une faute technique et une faute flagrante !

À Brooklyn, Cam Thomas a confirmé ses prestations du Summer League, et même quand une situation semble mal embarquée, il parvient à s’en sortir. C’est un pur attaquant. À ses côtés, Sekou Doumbouya a profité du dernier quart-temps pour se montrer, tout comme Devontae Cacok.