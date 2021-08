Cameron Thomas ou le contrat de confiance

Même si les Nets n’ont pas vraiment besoin de scoreurs avec la présence de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving dans leur effectif, ils peuvent se réjouir des performances de Cameron Thomas depuis quelques jours.

Le rookie des Nets est en effet le troisième meilleur marqueur de la Summer League avec 24 points de moyenne. L’arrière impressionne avec son agressivité, son mordant balle en mains.

« Je ne sais même pas par où commencer », commente le coach de Brooklyn, dans cette ligue d’été, Jordan Ott au New York Post. « C’est un jeune joueur qui trouve toujours une solution. Même pour aller sur la ligne des lancers-francs, alors qu’il n’y a pas d’espace. Pour un jeune, c’est assez incroyable. Je ne sais pas si le mot rusé convient, mais il est malin. De plus, il met des énormes shoots en fin de match. »

On pense évidemment à son tir de la gagne, sur une jambe, contre les Wizards. De plus, ses 9.3 tentatives sur la ligne des lancers-francs par match montrent bien son envie de casser les défenses, de déborder ses adversaires. Il a clairement confiance en lui sur le terrain.

« C’était énorme de faire gagner ce match à notre équipe, d’avoir cette confiance », confie-t-il. « Ils ont confiance en moi, je ne peux que les remercier. Ils m’ont donné la balle et m’ont dit d’être moi-même, de les faire gagner. Les coaches m’aident, m’encouragent à être meilleur, me poussent défensivement aussi, à aller au rebond. »

Bien évidemment, le rookie de 19 ans reste brut et perfectible. Il shoote par exemple à seulement 41 % de réussite et perd 3.3 ballons par rencontre. « Cam a parfois été meneur, il a porté la balle. On l’a lancé dans le feu de l’action, pour voir comment il gérait la pression », explique Ott. « Parfois, il s’est précipité, mais pas tant que ça. Il a su gérer. »