Kevin Durant : « Je suis peut-être naïf mais j’envisage que Kyrie fasse partie de notre équipe »

Si Kevin Durant ne portait pas le maillot des Nets, sans doute que la direction aurait déjà tenté d’échanger Kyrie Irving… Le meneur All-Star n’est toujours pas vacciné, et en l’état, il ne peut n’y s’entraîner, ni jouer avec ses coéquipiers à Brooklyn. La situation devient donc très préoccupante à 12 jours de la reprise. Et Kevin Durant, arrivé avec lui en 2019, se retrouve du même coup dans une position inconfortable.

« J’envisage que Kyrie fasse partie de notre équipe », a déclaré Kevin Durant mercredi. « Peut-être que je suis naïf, mais c’est juste ce que je ressens. Mais je pense que tout le monde ici a cette confiance en soi, en notre groupe, et sur le fait que si nous continuons à avancer, nous pouvons faire quelque chose de spécial. »

« C’est un joueur unique et il sera difficile de reproduire ce qu’il apporte »

Pour Kevin Durant, les Nets ont besoin de Kyrie Irving pour atteindre leur objectif. C’est le titre ou rien d’autre. Tout se jouera au printemps prochain, et l’ailier All-Star ne veut pas mettre de pression sur son ami et coéquipier.

« Il gère quelque chose de personnel en ce moment, et pendant qu’il s’occupe de ça, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, ici, dans la salle et continuer à travailler. Quand il sera prêt à trouver une solution, il la trouvera. Ce que je veux dire, c’est que c’est un joueur unique et qu’il sera difficile de reproduire ce qu’il apporte. Mais les sports professionnels sont basés sur cette mentalité qui met en avant le joueur suivant, et donc nous avons hâte que les gars se mettent en avant et remplissent ce rôle du mieux qu’ils peuvent. »

Pour l’instant, il n’y a pas de date-butoir, et comme Ben Simmons, pour d’autres raisons, Kyrie Irving perdra des centaines de milliers de dollars à chaque match manqué. Il faudra notamment surveiller le début de saison puisque les Nets joueront six matches de suite à domicile.

« Je n’essaie pas vraiment de m’impliquer trop dans cette affaire » conclut Kevin Durant. « C’est bien plus important que moi et que chacun d’entre nous individuellement. C’est le choix personnel d’un homme sur son bien-être, et je dois juste observer ce qui se passe, et continuer de m’entraîner. Je ne vais pas lui donner des conseils. C’est sa décision, c’est son choix, nous le respectons tous, c’est bien plus grand que le basket. Je ne me sens même pas à l’aise pour lui parler de ce genre de choses. Je suis juste là pour le soutenir, je viens ici et je fais mon boulot comme leader de l’équipe. Et j’espère que les choses vont se régler, j’ai confiance. »