Les Bulls espèrent bien se régaler avec Lonzo Ball à la manœuvre

Ce n’était certes qu’un match de présaison, qui plus est face à une équipe de Cleveland annoncée dans les dernières places de la conférence Est, mais Chicago a tout de même livré une prestation séduisante, pour ses débuts officieux (et victorieux) dans cet exercice 2021/22.

Et, aux côtés de Zach LaVine (25 points en 24 minutes) et Alex Caruso (10 points, 10 passes), Lonzo Ball est peut-être celui qui a fait le plus forte impression, la nuit dernière.

Si le meneur de 23 ans n’a pas forcément explosé les compteurs statistiquement, il a en tout cas proposé ce qu’il sait faire de mieux : un peu de tout. Et, avec ses 8 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres au compteur, le nouveau joueur des Bulls a pour le moins séduit ses différents coéquipiers.

« Ça a été un régal de jouer avec Lonzo [Ball] », reconnaissait ainsi Zach LaVine, après coup. Et DeMar DeRozan d’appuyer les propos de son camarade All-Star : « C’est un sacré joueur, talentueux et intelligent. C’était amusant. Il rend les choses plus faciles. Et il est surtout très humble. »

La défense d’abord… pour nourrir l’attaque

En 26 minutes de jeu, Lonzo Ball a incarné la nouvelle philosophie de la franchise de l’Illinois, qui repose essentiellement sur des courses, une projection rapide en attaque et un partage maximal du ballon.

« Nous avons beaucoup de talent, mais il n’y a qu’un seul ballon pour tout le monde », poursuivait le 2e choix de la Draft 2017, dans le Chicago Tribune. « Il est donc avant tout question d’obtenir le meilleur shoot possible. Ce que nous comprenons tous, et nous l’avons démontré [hier] soir. »

Mais, afin de pouvoir mettre en place cette fameuse philosophie, Lonzo Ball est conscient qu’il faudra d’abord que les Bulls s’impliquent autant que possible défensivement. Un aspect qui interroge les observateurs de Chicago.

« Tout commence en défense », estimait le meneur. « La plupart de nos points sont venus en contre-attaque, nous n’avons pas beaucoup joué sur demi-terrain. Donc, dès que nous pouvons y arriver, ça joue en notre faveur. »

Zach LaVine libéré d’un poids

Avec un organisateur comme Lonzo Ball à la baguette, plusieurs joueurs des Bulls pourront en profiter pour se concentrer presque exclusivement sur le scoring. À l’instar, évidemment, de Zach LaVine, qui sera désormais déchargé de ses responsabilités à la création.

« Ça nous permet d’obtenir des shoots plus simples », confiait le récent médaillé d’or olympique, au sujet de la présence de l’ancien Laker et du style de jeu de son équipe. « Nous jouons de manière plus fluide et décontractée, en allant d’un panier à l’autre. Quant à moi, je peux jouer loin du ballon, couper vers le cercle, avoir des positions de tir faciles, et c’est quelque chose que je n’avais pas connu depuis longtemps. »

De son côté, le coach de Chicago, Billy Donovan, ne s’inquiète pas nécessairement de ce changement de rôle de Zach LaVine, car celui-ci « se trouve désormais dans une position où les shoots sont créés pour lui ».

Quant à Lonzo Ball, il n’oubliait pas de dédier son bon démarrage à son nouveau public. « Je veux donner beaucoup de crédit aux fans, ils nous ont beaucoup soutenu et nous allons essayer de leur offrir du spectacle à chaque fois », annonçait pour finir l’ex-pensionnaire de UCLA.