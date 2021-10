Présaison | Ja Morant punit les Bucks dans un match stoppé par une alarme !

Les Bucks débarquent sans Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday et Bobby Portis, et les Grizzlies leur sautent à la gorge pour mener 11-0. Sous les yeux de sa fille, Ja Morant a déjà des fourmis dans les jambes, et on ne voit que lui. Memphis joue aussi beaucoup sur Jaren Jackson Jr mais l’intérieur doit encore retrouver ses automatismes.

Même si le rythme va logiquement baisser, les Grizzlies vont garder la main sur le match, et finalement, c’est le déclenchement d’une alarme incendie qui va mettre fin au match à la fin du 3e quart-temps… C’était une fausse alerte mais comme la salle avait été évacuée, le match en restera là.