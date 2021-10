« Combo guard » dans la lignée d’un Ja Morant, Nah’Shon « Bones » Hyland ne porte pas son sobriquet pour rien. Du haut de son 1m88, le rookie des Nuggets est un poids plume à 77kg.

Mais le natif du Delaware a frappé un grand coup pour ses débuts en présaison, réussissant un match à 19 points à 8/13 aux tirs. Incroyablement rapide en pénétration, il a un sens inné du panier. Bien que maigrelet, il a plusieurs fois réussi à se glisser dans la peinture des Clippers pour finir avec la faute.

« Je me suis senti très à l’aise, même mieux que ça honnêtement », a-t-il lancé dans le Denver Post. « J’ai toujours pensé que j’avais le jeu pour jouer dans cette ligue quand j’étais plus jeune. Mon potentiel est tellement élevé. Je sais que je peux atteindre le niveau des stars de la Ligue. »

Très ambitieux, le rookie de Denver a en tout cas tapé dans l’œil de son coaching staff. Si son tir extérieur (1/5) est encore en chantier, Nah’Shon Hyland a déjà pour lui d’être un attaquant super opportuniste. Idéal pour sortir du banc et apporter son écot en attaque.

« Il peut aller dans des endroits du terrain où un paquet de gars ne peuvent pas aller », précise Michael Malone. « Il a tellement de choses qui lui tombent dessus en ce moment, donc je le félicite car ce n’est pas seulement l’aspect physique, c’est aussi l’aspect mental. Pour un jeune gars qui sort de la fac, je pense qu’il est en avance sur sa courbe de progression. Et pour ne rien gâcher, c’est un gamin incroyable. »

Star de VCU

Meilleur joueur de la conférence Atlantic 10 la saison passée, avec 19 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions de moyenne pour sa deuxième campagne à VCU, il a réussi son pari en se faisant drafter en fin de premier tour (26e choix). Attaquant sans peur, Nah’Shon Hyland a semble-t-il déjà gagné sa place dans la rotation des Nuggets.

« Bones est insensé », surenchérit Michael Porter Jr. « C’est un des gars les plus rapides que j’ai vus. Il se comporte comme s’il avait déjà plusieurs années d’expérience. »

Nah’Shon Hyland va-t-il être un nouveau bon coup flairé par les scouts de Denver ? On va attendre de le voir enchaîner les matchs de la saison régulière avant de se prononcer. Mais ses débuts sont tout à fait surprenants et encourageants. Et le garçon en a encore sous le pied.

« Quand j’ai pu poser le pied sur le parquet, ce n’était que du plaisir pour moi de voir jusqu’où j’étais arrivé et tout ce que j’avais surmonté dans ma vie. »