Rick Carlisle très satisfait de la nouvelle réglementation sur les tenues des coachs

Comme l’ensemble de ses confrères, le coach des Pacers Rick Carlisle s’apprête à débuter la présaison au Madison Square Garden ce soir avec un style vestimentaire décontracté.

Le président du syndicat des coaches de la NBA est revenu sur la prolongation de la mesure décidée lors de l’été 2020, dans la « bulle », permettant aux techniciens de quitter leurs costumes pour des vêtements plus confortables, comme des polos. Une décision qu’il approuve à 100%.

« Il y a beaucoup de positif qui en est ressorti (de la bulle), nous avons couronné deux champions cette année-là (Les Lakers et le polo) », a-t-il ainsi lancé, pas plus nostalgique que ça au moment de laisser au placard des costumes qu’il a arborés pendant près de vingt ans. « Dans notre sondage réalisé auprès des entraîneurs, il y a eu une forte majorité pour le port du polo, pour des raisons évidentes. Acheter de nouveaux costumes chaque année coûte cher, voyager avec une housse à costume en plus est une plaie, et le niveau de confort des polos est exceptionnel. Et l’apparence est bonne. Tout le monde porte la même chose. C’est une chose très positive et la ligue a été très heureuse de travailler avec nous sur ce sujet ».

Rick Carlisle a par ailleurs tenu à saluer la souplesse de la NBA sur ce point, alors qu’elle a été plutôt rigide sur la question des tenues vestimentaires par le passé, notamment à travers l’instauration du « dress code » pour les joueurs présents sur le banc au début des années 2000, mais aussi pour les coaches puisque Stan Van Gundy n’avait pas le droit de porter des cols roulés…

« Nous traversons une phase de notre histoire où il faut être habile, être capable de s’adapter et avoir un certain niveau de discipline, quelles que soient les règles en vigueur à ce moment-là. J’ai l’impression que la NBA a montré qu’elle possède un haut niveau de résilience, avec les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les propriétaires, et qu’elle fait aussi preuve d’une grande réactivité. C’est comme ça que ça doit fonctionner ».