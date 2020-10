Les 15 ans du dress code : le jour où la NBA avait interdit le col roulé

C’est au lendemain de la triste et célèbre bagarre entre les Pistons et les Pacers au Palace d’Auburn Hills que la NBA avait décidé d’instaurer un « dress code » très strict pour les joueurs. Le 17 octobre 2005, la NBA veut redorer son image et elle décide de s’en prendre aux tenues des joueurs qui arrivent au match avec des bagues, des chaînes, des Timberland… Clairement, la NBA veut se démarquer de la culture hip-hop, et certaines stars, dont Allen Iverson, prennent ça pour des attaques personnelles, voire racistes. Un « dress code » toujours en vigueur aujourd’hui même si la NBA a depuis lâché la bride, permettant aux joueurs d’arriver aux matches ou de se présenter en conférence de presse avec des tenues plus décontractées et personnelles.

Mais ce qu’on oublie, c’est que la NBA était même allée plus loin dans les interdictions, et cinq ans plus tard, c’est Stan Van Gundy qui s’était fait prendre par la patrouille. On est en septembre 2010, à quelques semaines du début de saison, et la NBA lui reproche de mettre des cols roulés ou des sous-pulls lorsqu’il est sur le banc du Magic ! « Je veux qu’ils donnent au moins mon nom à cette règle » avait réagi SVG. « Les joueurs ont leurs « Bird Rights ». Larry Bird a donné son nom à cette règle. Je veux que ce soit la règle Van Gundy (Van Gundy Rule)« .

Tenue correcte exigée