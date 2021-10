Les Wizards racontent leur découverte des nouveaux ballons « Wilson »

En pleine suspension de la saison 2019/20, pour cause de Covid-19, l’annonce du nouvel équipementier ballon de la NBA était passée quelque peu inaperçue. Il n’empêche que le changement entre en vigueur à partir de cet exercice 2021/22, la ligue délaissant ses ballons « Spalding » au profit des ballons « Wilson ».

Un changement aux allures de retour aux sources pour la NBA, qui a utilisé des ballons « Wilson » pendant 37 ans, et dès sa création (sous l’appellation BAA) en 1946, avant de passer ensuite sous le giron « Spalding », à partir de 1983 donc, pour ne plus changer pendant 38 ans.

Forcément, cette (r)évolution demandera une période d’adaptation aux différents acteurs de la ligue, qui n’ont jamais connu d’autres ballons que ceux de la marque « Spalding », au cours de leur carrière professionnelle.

Interrogés dans la presse locale sur ce changement et leurs sensations avec les nouveaux ballons, les joueurs des Wizards se montrent pour le moment mitigés.

« Ça demande un ajustement, car c’est vraiment différent », notait par exemple Bradley Beal. « C’est un peu plus glissant, le mot ‘Wilson’ n’est pas en relief comme l’était le mot ‘Spalding’. Il y a des différences mais, une fois que l’on est rôdé, c’est à peu près similaire. Et c’est avant tout une question d’habitude. »

Trouver des repères avec ces nouveaux ballons

Même son de cloche chez Aaron Holiday qui, comme Bradley Beal, sera amené à porter très souvent la gonfle, en raison de son rôle et de son poste dans sa nouvelle équipe.

« La sensation est évidemment différente », soulignait, ainsi, le meneur. « Mais, en jouant et en vous entraînant beaucoup avec, vous vous y adapterez forcément. Et, au final, ce n’est qu’un ballon. Nous sommes payés pour nous y habituer, donc nous devrons le faire. »

Pour ce qui est de Davis Bertans, porteur de balle moins régulier, le ressenti est davantage positif. Il faut dire que le Letton, plus habitué aux ballons de la marque « Molten », compte tenu de son expérience en Europe et en sélection nationale, est ravi de retrouver les ballons qui sont utilisés en NBA.

« Pendant l’été, nous jouons avec des « Molten » en équipe nationale, ils ont été changés il y a deux ou trois ans », racontait l’ailier-fort. « Ce n’était déjà pas super avant. Beaucoup de joueurs NBA se plaignent des ballons quand ils jouent en sélection. Et, je vous le dis : ils sont dix fois pires qu’il y a cinq ans. Mais, après avoir touché un « Molten », je me suis dit : ‘Enfin je retouche un vrai ballon’ après avoir touché un « Wilson ». Si je passais tout de suite de « Spalding » à « Wilson », je sais comment je réagirais, mais le fait d’avoir touché un « Molten » entre les deux, c’est un vrai plus pour le « Wilson ». »