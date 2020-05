Ballons : la NBA va abandonner Spalding pour Wilson

Même si la NBA est à l’arrêt, ça négocie en coulisses, et Yahoo! Sports annonce que la ligue vient de trouver son nouvel équipementier ballon, et il s’agira de Wilson à partir de la saison 2021/22. Un changement marquant puisqu’on fêtera les 75 ans de la NBA. Ce contrat portera aussi sur les équipements ballons en WNBA, G-League, mais aussi dans la ligue NBA 2K et dans la Basketball Africa League (BAL).

Pour la petite histoire, il faut savoir que Wilson était le premier fournisseur de la NBA à sa création, et ce pendant 37 ans, avant de laisser place à Spalding depuis 1983.

Connue aussi pour ses équipements dans le tennis, le golf ou encore en foot US, Wilson va réussir le grand chelem puisque la marque est déjà présente en NCAA et en high school.