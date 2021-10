Le propriétaire des Nets confirme que James Harden veut finir sa carrière à Brooklyn

« Ma carrière se terminera certainement ici. » Ainsi s’exprimait James Harden à l’entame de la saison 2015-2016 avec les Rockets. Le joueur de 26 ans à l’époque ne s’imaginait sans doute pas que son expérience dans le Texas allait mal se finir des années plus tard. Au point de réclamer, sans beaucoup de diplomatie, son bon de sortie vers les Nets.

Six ans après cette déclaration, le gaucher a les mêmes intentions avec Brooklyn. Il l’a dit ouvertement cette semaine, et c’est confirmé par le propriétaire de la franchise, Joe Tsai, interrogé par le New York Post.

« Il a déjà dit qu’il voulait jouer et finir sa carrière à Brooklyn : il l’a vraiment dit. Et notre travail consiste à faire en sorte qu’il continue à avoir ça en tête », note le cofondateur d’Alibaba. Ce dernier est bien conscient que l’obtention d’un ou plusieurs titres permettra de convaincre un peu plus James Harden de rester avec les Nets. À condition aussi que les millions de dollars soient au rendez-vous évidemment.

Kevin Durant déjà prolongé

« Le fait est que je suis d’accord avec lui pour dire que Brooklyn est le meilleur endroit où aller, donc il n’y a pas vraiment de discussion là-dessus, poursuit le propriétaire. Et pour ce qui est du timing, je pense que nous respectons le sien et nous laissons les choses se faire. Évidemment, nous sommes déterminés à l’avoir à Brooklyn sur le long terme. Nous lui avons donc fait part de notre désir de le signer et de le prolonger dès que possible. »

Ce qui signifierait, dans le meilleur des cas, avant la date limite du 18 octobre, veille de la reprise de leur saison. En plus du barbu (44 millions de dollars cette saison), les Nets, qui ont déjà géré le cas Kevin Durant, doivent également se pencher sur la situation du troisième larron, Kyrie Irving (35 millions).

Un beau casse-tête financier en perspective. « Je suis très confiant par rapport à l’idée que Brooklyn est l’endroit où il veut être, relativise malgré tout Tsai, à propos d’Harden. Il veut jouer avec les meilleurs, des gars comme KD et Kyrie, donc je ne m’inquiète pas pour ça. »