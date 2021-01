James Harden se lâche sur le niveau de jeu de Houston

Les Rockets ont été transparents cette nuit face aux Lakers, et on a eu le sentiment qu’il y avait une vraie cassure entre James Harden et ses coéquipiers. Sa conférence de presse l’a confirmé, avec un MVP 2018 blasé, dégoûté et qui s’est finalement lâché après plusieurs semaines de langue de bois.

« Franchement, on n’est même pas proche de cette équipe, évidemment ce sont les champions en titre, et de toutes les équipes de premier plan. On a pu voir la différence sur les deux derniers matches. On n’est simplement pas assez bon, dans la cohésion, le talent, dans tout. Et c’était évident dans ces deux derniers matches. »

Pour James Harden, son équipe n’a donc tout simplement pas le niveau pour se mesurer aux meilleures équipes, et les Lakers menaient de 21 points à la fin du premier quart-temps ! Auteur d’un match à 16 points à 5 sur 16 aux tirs, l’arrière estime que la situation est critique, et c’est irréparable.

« J’aime cette ville, et j’ai littéralement fait mon maximum. J’insiste, la situation est dingue, et c’est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être corrigée. »

John Wall : « C’est compliqué quand vous avez des gars qui ne veulent pas s’impliquer »

James Harden lâche un dernier « Merci« , et il s’en va. Une sortie qui va faire du bruit, mais… les Rockets sont trop gourmands dans les discussions pour le transférer, et l’attitude et le niveau de jeu de James Harden n’encouragent pas les équipes à se positionner sur lui.

Quant à ses coéquipiers, ils sont contraints de subir cette situation, et pour la première fois, John Wall s’est aussi lâché sur le sujet.

« Je ne vais pas vous mentir, c’est un peu difficile… Cela pourrait être mieux. C’est tout ce que je peux dire… C’est compliqué quand vous avez certains gars qui ne veulent pas s’impliquer. C’est compliqué de produire quelque chose ensemble, ne serait-ce que du bon basket… Maintenant, il n’y a eu que neuf matches. On ne saute pas dans le vide au bout de neuf matches. Il reste encore beaucoup de matches. »