Brandon Ingram appelé à prendre plus de poids chez les Pelicans

Si les Pelicans ne connaissent pas encore la composition de leur « backcourt » titulaire, il n’y a en revanche aucun doute à avoir concernant celle de leur « frontcourt », puisque Brandon Ingram, Zion Williamson et le nouveau venu Jonas Valanciunas évolueront respectivement aux postes d’ailier, d’ailier-fort et de pivot pour La Nouvelle-Orléans.

Il se peut, toutefois, que Zion Williamson ne soit pas disponible dès l’entame de l’exercice 2021/22, en raison de son opération estivale du pied droit, même si les dirigeants de la Nouvelle-Orléans ont voulu être rassurants. En cas d’absence de l’ailier-fort, Brandon Ingram récupérerait en tout cas les clés de l’attaque des Pelicans.

Et le MIP 2020 s’était plutôt montré à la hauteur de cette tâche, à titre individuel, en 2019/20. En témoignent ses 23.8 points, 6.1 rebonds et 4.2 passes de moyenne, ainsi qu’une sélection au All-Star Game, sans Zion Williamson la majeure partie de la campagne. Collectivement, c’était cependant plus compliqué, puisque les Pelicans avaient terminé à une bien terne 13e place de la conférence Ouest.

Troisième coach en trois ans !

Autant dire que l’un des principaux axes de progression de Brandon Ingram se situe au niveau du leadership. Cela tombe bien, son nouveau coach Willie Green attend que l’ailier de 24 ans devienne l’un des patrons de son vestiaire, lors de la saison à venir.

« Zion [Williamson] et lui auront des responsabilités sur les épaules, afin de guider ce groupe », prévient-il à ce propos, dans les colonnes de NOLA.com. « Nous croyons et savons qu’ils peuvent y arriver. Et j’ai hâte de voir [Brandon Ingram] devenir un leader à sa manière, c’est quelque chose d’essentiel pour lui. Il ne faut pas qu’il soit différent de qui il est. J’ai pu voir très tôt qui il est et quelle est sa personnalité. »

Rapidement mis en confiance par son entraîneur, Brandon Ingram devra ainsi s’atteler à bâtir une relation solide avec Willie Green. Car, pour sa troisième année passée à New Orleans, l’ex-pensionnaire de Duke va tout simplement découvrir un troisième coach différent, après Alvin Gentry et Stan Van Gundy.

Loin d’être idéale, cette situation instable n’effraie pourtant pas l’ancien « Blue Devil ».

« La dynamique sera différente, chaque coach a sa propre méthode », estime-t-il ainsi. « Mais ils ont tous cru en moi à leur manière et c’est, selon moi, quelque chose de vraiment bien. Je n’ai entendu que des bonnes choses au sujet de Willie [Green] et je pense que la transition sera plutôt facile me concernant, car je sais exactement ce que je veux cette saison. Tout comme je sais ce que veut Willie. À nous deux, ça va donc donner quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. »

Des kilos en plus afin de progresser davantage

Point positif en vue de la réalisation de ce défi : les Pelicans ont démarré ce « training camp » sur de bonnes bases collectivement, sous l’oeil avisé de Willie Green.

« L’énergie est bonne et c’est toujours bien que ce soit le cas », rapporte Brandon Ingram, par ailleurs à l’origine d’un camp d’entraînement à Phoenix, cet été. « Tout le monde fait son travail et s’encourage mutuellement. Ça fait du bien d’avoir une telle énergie. [Quant à Willie Green], il s’assied et observe, en intervenant si besoin. Mais il se contente surtout d’observer. »

D’un point de vue plus personnel, Brandon Ingram a aussi confié s’être épaissi physiquement depuis la fin de la saison dernière, sans toutefois s’épancher sur le poids qu’il affiche désormais.

« J’ai pensé que ça serait bénéfique à mon jeu », livre l’ancien joueur des Lakers, sur sa prise de muscle récente. « Tant pour attaquer le cercle que pour encaisser les contacts. Je veux être celui qui met les coups, je veux pouvoir finir mes actions. Et c’est ce sur quoi j’ai travaillé cet été. »