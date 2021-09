Quelle paire d’arrières pour débuter à La Nouvelle-Orléans ?

Outre l’arrivée de Jonas Valanciunas en remplacement de Steven Adams au poste 5, c’est sur les postes arrières que New Orleans a été principalement actif à l’intersaison. Les Pelicans ont en effet recruté Devonte’ Graham, Tomas Satoransky et Garrett Temple pour accompagner Nickeil Alexander-Walker et la paire Kira Lewis Jr – Didi Louzada.

Pour l’heure, rien n’est défini sur ces postes, que ce soit en terme de hiérarchie ou de rotations. Pour le nouveau coach, Willie Green, la présaison va être l’occasion parfaite de mettre une saine émulation en place et d’affiner ses choix, notamment en ce qui concerne donc le « backcourt » de son cinq majeur.

« Je pense que nous avons de l’expérience. Nous avons fait venir Garrett Temple, Devonte’ a été un titulaire, Nickeil peut faire les deux, il a été titulaire et est sorti du banc. Donc nous avons de l’expérience, même si ce n’est peut-être pas grand-chose par rapport à une équipe comme les Lakers », a-t-il déclaré. « Mais je pense qu’il va y avoir de la compétition. Il y a quelques places à prendre. Il y a des opportunités pour certains de nos arrières de gagner une place. C’est ce que je veux voir au camp. Je veux voir des gars qui s’affrontent ».

Le meilleur moyen pour concerner tout le monde

La lutte promet d’être intense entre deux meneurs au profil différent, avec le scoreur Devonte’ Graham d’un côté et Tomas Satoransky, peut-être plus complet et plus expérimenté, de l’autre. Pour le poste 2, c’est entre Garrett Temple et Nickeil Alexander-Walker que ça devrait se jouer, les deux ayant démontré qu’ils étaient capables de débuter comme de sortir du banc, avec la même productivité.

De prime abord, la balance pourrait pencher en faveur de Garrett Temple et de son expérience. Didi Louazada et Kira Lewis Jr. partiront sur la même ligne de départ que leurs coéquipiers et auront l’opportunité de bousculer la hiérarchie, sans doute le discours le plus motivant pour eux.

Enfin, il ne faut pas oublier la présence de Josh Hart, dont la polyvalence et les qualités défensives sont des atouts pour débuter sur les postes extérieurs. Les trois semaines seront en tout cas déterminantes pour définir les ordres de passage de tout ce beau monde. De quoi garantir un certain niveau de compétition jusqu’au jour J.

« Ce sera un camp compétitif. C’est ce qui rend ce groupe spécial. Derrière Ingram, Williamson et Valanciunas, qui sont favoris pour débuter, il y a beaucoup de possibilités et d’opportunités pour d’autres gars de se démarquer. Ça m’enthousiasme, parce que je crois fermement que le fer aiguise le fer », a ajouté Willie Green.

