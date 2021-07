Les Grizzlies envoient Jonas Valanciunas aux Pelicans contre la paire Adams-Bledsoe !

À trois jours de la Draft, ça s’anime en coulisses, et les Grizzlies et les Pelicans sont les premiers à dégainer.

Depuis dimanche, on savait que les deux formations discutaient d’un possible échange impliquant Eric Bledsoe, et ESPN révèle que le meneur de New Orleans débarque à Memphis en compagnie de Steven Adams, mais aussi des 10e et 40e choix de la Draft 2021, et un premier tour protégé 1-10 des Lakers pour 2022.

En échange, les Pelicans récupèrent Jonas Valanciunas, très bon depuis deux ans, mais aussi les 17e et 51e choix. Eric Bledsoe avait déçu cette saison, et Steven Adams était très peu utilisé en attaque par Stan Van Gundy.

À court terme, c’est donc une plus-value pour les Pelicans qui en profitent pour libérer de la masse salariale (jusqu’à 36 millions de dollars disponibles en renonçant à Josh Hart et Lonzo Ball) avec, selon certains insiders, la volonté de se positionner de Kyle Lowry. Le message est clair : pour garder Zion Williamson, il faut gagner de suite !

Pour Memphis, c’est cher payé tant Jonas Valanciunas brillait, et ce qui semble vraiment intéresser les dirigeants, c’est ce 10e choix de Draft. Sans doute qu’ils ont un joueur en vue, et Jonathan Givony évoque Josh Giddey…

Un échange qui va permettre aussi de responsabiliser davantage Jaren Jackson Jr dans la raquette, alors que Yahoo! Sports annonce qu’Eric Bledsoe devrait vite quitter Memphis.