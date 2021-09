Coby White prend sa blessure avec philosophie

Coby White est l’un des rares rayons de soleil au sein de l’équipe des Bulls depuis deux saisons, s’imposant en effet comme l’une des jeunes les plus prometteurs de la franchise de l’Illinois derrière Zach LaVine.

Mais pour la première fois de sa carrière professionnelle, Coby White doit faire face à une grosse blessure, une déchirure du labrum (à l’épaule gauche) contractée après la saison, en juin dernier, et qui a nécessité une opération. Le début d’un long processus de rééducation qui n’a pas entamé le moral du joueur.

« Je jouais avec mes potes à la maison et j’ai été touché à l’épaule. J’avais déjà été touché à cet endroit auparavant et j’ai ressenti un peu la même chose. Et après un jour ou deux, je ne me sentais pas bien. Je suis donc revenu ici pour passer une IRM qui a montré que je m’étais déchiré le labrum. J’avais déjà été touché de la même façon et ça avait disparu. Mais cette fois, la douleur n’a pas disparu », a-t-il raconté, se rappelant de sa première réaction à l’annonce du verdict : « Euh, c’est quoi le labrum ? », a-t-il lancé. « Je n’en avais jamais vraiment entendu parler. Le docteur Brian Cole a fait un bon travail en m’expliquant ce que c’était et à quoi allait ressembler le processus ».

Philosophe quant au timing de sa blessure

Sa convalescence avait été estimée à au moins quatre mois et Coby White va manquer le « training camp » et le début de saison, même si ses progrès ont été significatifs ces dernières semaines.

« Le staff des Bulls a fait en sorte que ça reste plaisant pour moi de venir tous les jours », a-t-il ajouté. « À présent, je suis capable de faire à peu près tout sur un terrain de basket. J’ai juste du mal avec la main gauche et les tirs avec le bras au-dessus de la tête. Pour l’instant, je travaille juste à renforcer mon épaule et à la rendre plus forte parce que je n’ai pas pu l’utiliser depuis un bout de temps ».

Quoi qu’il arrive, Coby White fait en sorte de rester positif et de voir le bon côté des choses en attendant de pouvoir retrouver les terrains.

« C’était frustrant, mais le moindre mal était que ce ne soit pas arrivé pendant la saison. La façon dont ça s’est passé n’aurait pas dû arriver aussi facilement. Donc, je suppose qu’avant cela, mon épaule était déjà un peu fragile. Mais si ça devait arriver, je préférais que ce soit comme ça plutôt que pendant la saison. Là, je ne manque qu’une petite partie du début de saison. Ça a été un processus mentalement difficile pour moi. Donc moi, je me suis renforcé mentalement et j’ai regardé beaucoup de vidéos, c’est tout ce que je pouvais vraiment faire. Maintenant, je commence tout juste à revenir sur le terrain. Je n’ai jamais été absent aussi longtemps côté basket. Je me concentre donc sur le renforcement de mon épaule et sur la recherche de rythme ».

Apprendre de Lonzo Ball et Alex Caruso

Pour ce qui est du terrain justement, Coby White va aussi devoir composer avec les ajustements survenus à l’intersaison qui ont considérablement renforcé l’équipe de l’Illinois. Au-delà des arrivées de DeMar DeRozan qui a suivi celle de Nikola Vucevic en mars dernier, le meneur voit d’un bon œil les renforts de Lonzo Ball et Alex Caruso même si ces derniers risquent de lui faire de l’ombre sur les postes arrières.

Mais pour Coby White, c’est bien sûr une opportunité formidable de pouvoir continuer à progresser, en plus de pouvoir accessoirement prétendre à remporter enfin plus de matchs.

« C’est top. Lonzo va vraiment aider l’équipe en tant que pièce majeure. Il est tellement altruiste. Comme meneur, il excelle en défense, ce qui est une chose que je peux apprendre de lui. J’ai hâte d’être à cette saison. Je suis excité qu’il soit là et ça va être une bonne année pour nous deux », a-t-il souligné avant d’aborder le cas Alex Caruso avec le même enthousiasme. « Caruso a remporté un titre. Il a donc été en finale et il sait ce qu’il faut faire pour y arriver et quel type d’équipe nous devons être. Je pense donc que toute l’équipe peut apprendre beaucoup de Caruso, pas seulement moi ».