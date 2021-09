LaMarcus Aldridge, un retour pas comme les autres

Bien qu’il ait annoncé sa retraite sportive le 15 avril dernier suite à un problème cardiaque, LaMarcus Aldridge était bel et bien en tenue hier, maillot des Nets floqué de son éternel n°12 sur les épaules.

Après avoir bien pesé le pour et le contre, l’ancien intérieur All-Star a décidé de revenir au jeu cette saison. Et chez les Nets pour finir le travail et remporter ce titre après lequel il court depuis désormais quinze ans.

Tout a commencé le 10 avril dernier. LaMarcus Aldridge disputait alors son cinquième match sous sa nouvelle tunique des Nets, mais ce soir-là, à Los Angeles, l’intérieur vétéran n’arrive pas à calmer son cœur qui s’emballe. La procédure que ses docteurs lui ont dit de suivre à chaque alerte ne fonctionne pas…

« Cette soirée a été traumatique pour moi. Je me suis dit : je suis définitivement cuit », a-t-il avoué lors du « media day ». « C’était une combinaison de choses que je n’avais jamais expérimentées. Ce furent 24 heures très difficiles avec de nouvelles sensations dues à mon problème au cœur. Ce fut une nuit très effrayante pour moi. »

Annonçant sa retraite dans la foulée de cette hospitalisation forcée, LaMarcus Aldridge ne voulait cependant pas se fermer complètement la porte. Dans son for intérieur, l’ancien des Blazers et des Spurs voulait encore croire à un retour. Mais sans pouvoir encore le verbaliser.

« Je n’étais pas encore prêt à m’arrêter »

De nouveau autorisé à jouer le 2 septembre dernier, après une batterie de tests poussés, LaMarcus Aldridge a eu des discussions avec une autre franchise NBA. Mais ce sont les Nets qui avaient évidemment sa préférence depuis le début. Malgré la tentative de Sean Marks de l’en dissuader…

« Il a bien essayé de me faire changer d’avis, mais Sean est un bon gars, quelqu’un de très compréhensif. Après tout ce que j’ai fait ces cinq derniers mois pour revenir, je veux prendre ma retraite quand je l’aurais décidé. »

À 49 points de la barre symbolique des 20 000 points inscrits en carrière, et aux côtés de deux de ses meilleurs amis dans la Ligue, Kevin Durant et Patty Mills, LaMarcus Aldridge a retrouvé le sourire.

« Je n’étais pas encore prêt à m’arrêter déjà. Et puis, je pense que j’aidais l’équipe, je ne suis pas objectif là-dessus. Mais je pense que j’aidais la meilleure équipe de la Ligue à gagner des matchs. Je m’étais bien intégré et je prenais du plaisir à jouer. C’est pour ça que je suis revenu, j’aime encore ce jeu. Je suis encore capable d’aider cette équipe à gagner. Je peux encore apporter quelque chose. Je veux encore jouer. »