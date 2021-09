La D.O.N. Issue 3 fait étape à Louisville

Retour aux sources pour le nouveau coloris de la D.O.N. Issue 3 dessiné par Nike puisque c’est Louisville, l’université que Donovan Mitchell a fréquentée pendant deux ans, qui est mise à l’honneur.

La tige prend donc les couleurs de l’équipe des Cardinals, en rouge et noir, avec quelques teintes d’un rouge un peu plus clair, sur la semelle intermédiaire, les trois bandes de la marque et deux bandes supplémentaires à l’avant du pied. Pour les autres références, on peut apercevoir le slogan « The Ville » sur l’étiquette recouvrant une partie des lacets, le logo des Cardinals et la lettre « L » de la ville sur la tirette, le logo « Spida » de Donovan Mitchell étant sur la languette.

La D.O.N. Issue 3 « Louisville » est déjà disponible depuis ce week-end sur le site officiel d’adidas au prix de 110 euros.

