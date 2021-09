Auteur de sa meilleure saison en carrière l’an passé, tout comme son Jazz qui a fini avec le meilleur bilan de la Ligue, Donovan Mitchell ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Utah fait désormais partie des places fortes de la conférence Ouest et l’arrière compte bien perpétuer cette base, tout en y ajoutant un supplément d’âme.

« On doit commencer la saison avec l’envie de frapper fort, avec un petit feu intérieur », affirmait récemment Donovan Mitchell pour The Zone Sports Network. « On a laissé notre marque sur la Ligue ces deux dernières saisons. On n’a évidemment pas réussi à gagner suffisamment en playoffs. Mais à ce stade, les autres équipes savent qui on est. Et elles nous courent après. Maintenant, on doit assumer tout ça et arriver avec un feu en nous, comme pour dire : on est là pour de bon, c’est comme ça et pas autrement ! »

Avec 26 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne, Donovan Mitchell a de nouveau fait partie des All-Stars dans la rude conférence Ouest mais il ne veut pas se reposer sur ses lauriers.

Son objectif de l’intersaison a été de travailler son tir en sortie de dribble, mais pas uniquement. Pour devenir un joueur plus complet, l’ancien de Louisville est bien conscient qu’il doit aussi devenir plus redoutable défensivement.

« Croyez-moi si vous voulez, mais j’ai refait des exercices défensifs pour travailler ma latéralité »

« Le tir en sortie de dribble, mais être plus solide en général, sur mon dribble, sur mes tirs, sur mes passes. Le jeu s’est déjà bien ralenti pour moi ces dernières saisons mais je dois encore être plus attentif et limiter mes balles perdues, être plus efficace avec la balle entre les mains et aussi défensivement, croyez-moi si vous voulez, mais j’ai refait des exercices défensifs pour travailler ma latéralité, car je sais que je peux être meilleur de ce côté-là du terrain. Depuis ma Draft, je veux être le joueur le plus complet possible et ça passe par là, mais cet été, j’ai clairement insisté sur mon tir en sortie de dribble. »

En jouant la carte de la continuité, le Jazz devrait se donner une bonne chance de truster à nouveau les premières places à l’Ouest. L’intersaison a été plutôt solide dans l’Utah avec l’arrivée des vétérans Rudy Gay et Hassan Whiteside dans la peinture, mais aussi d’Eric Paschall, le grand copain de Donovan Mitchell.

« On a re-signé tout le monde, mais on a aussi réalisé de bons ajustements, de bonnes additions avec Eric [Paschall], Rudy Gay, Hassan Whiteside, et aussi Jared [Butler]. Je pense que ça va beaucoup nous aider pour continuer à construire sur ce qu’on a fait l’an passé. Mais on doit amener cette étincelle, ce feu. C’est ce qu’on doit faire cette année. Mais, avant tout, il faudra faire le travail nécessaire. »