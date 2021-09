Rick Carlisle veut à nouveau faire défendre les Pacers

Lors de son premier passage sur le banc des Pacers, entre 2003 et 2007, et avec des Jermaine O’Neal, Ron Artest ou Stephen Jackson, Rick Carlisle avait construit l’une des défenses les plus féroces de la NBA. En 2003/2004 et 2005/2006, Indiana était la troisième défense de la ligue et la chute de 2004/2005 (11e défense du pays) était uniquement liée aux sanctions suite à la bagarre à Detroit, en début de saison.

Mais comme il le dit désormais, la ligue a évolué et les batailles de tranchées face aux Pistons en playoffs, avec des scores à moins de 70 points, n’existent plus aujourd’hui. Néanmoins, la volonté de bien défendre demeure.

« Travailler, il faut beaucoup travailler », annonce-t-il à The Athletic, quand on lui demande comment il va restaurer la grande défense des Pacers. « La première chose à faire, c’est d’être en bonne condition physique, et ensuite de développer une alchimie. On va mettre l’accent sur la défense et sur le rebond. »

Le programme est clair. Surtout que les Pacers, très souvent plombés par les blessures, ont régressé dans ce domaine ces dernières années. Ils étaient la troisième défense de la ligue en 2018/2019 et ont terminé l’exercice passé à la 13e place seulement. Heureusement pour Rick Carlisle, des renforts arrivent.

« Avec la Draft, on a pris deux joueurs (Chris Duarte et Isaiah Jackson) qui étaient de gros défenseurs à l’université », poursuit l’ancien coach des Mavericks. « Je suis très séduit par nos deux choix, ces deux-là peuvent nous aider dès maintenant. Ils sont polyvalents et défendent bien. Ensuite, on a signé Torrey Craig, un défenseur dans l’âme. Les mouvements durant l’intersaison ont été effectués pour avoir plus de défenseurs. »

Et pas seulement sur le terrain. Comme aux Warriors, il y a également eu du changement sur le banc.

« De plus, Lloyd Pierce va être notre coordinateur défensif et Ron Nored va aussi travailler sur la défense. J’aime tout chez Pierce. Il connaît ce sport, il communique très bien. Il a de l’expérience sur le sujet de la défense, il a été coach (à Atlanta), fait partie de l’équipe américaine à Tokyo qui a remporté la médaille d’or et c’est un des leaders du programme NBA « Coaches for Racial Justice ». C’est quelqu’un de spécial. »