Tyler Herro motivé par sa fille… et son prochain contrat

Moins tranchant que lors de sa première saison, et même s’il a affiché une meilleure moyenne de points, Tyler Herro a vécu un second exercice plus compliqué. Il le concède sans difficulté.

Et comme ses performances étaient moins bonnes, son nom est arrivé dans les rumeurs de transfert. Pour le jeune joueur de Miami, c’était beaucoup à encaisser. Beaucoup trop même.

« Une des choses les plus importantes, ce fut d’entendre que je faisais la fête trop souvent, que je n’étais pas à la salle, car je n’aimais pas ça », raconte-t-il à l’AP. « Quand on me connaît, on sait que je suis un gros bosseur et ça va se voir cette saison. Donc la saison dernière, c’était uniquement mental. Je n’étais pas heureux de venir bosser au quotidien. »

Déterminé à rebondir après une intersaison très studieuse, Tyler Herro n’est plus le même homme, donc le même joueur, puisqu’il est désormais père d’une petite fille depuis le 14 septembre dernier.

« Je me sens bien, tout simplement. J’ai l’impression d’avoir une raison que je n’avais pas auparavant. J’ai une raison d’être motivé chaque jour quand je vais à la salle. Je dois être le meilleur possible car j’ai une fille désormais. Je me sens vraiment bien en ce moment. »

Autre raison qui peut le pousser à réaliser une grosse saison : la prolongation de contrat qu’il pourra signer l’été prochain. Le Heat l’a protégé jusqu’en 2023 au moins, mais l’été 2022, la franchise peut lui offrir une prolongation comme elle l’a fait dernièrement pour Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Duncan Robinson.

« C’est une motivation pour moi », assure-t-il. « On voit que les autres joueurs ont été payés, et bien en plus. Chacun a mérité cette somme. Tout est devant moi donc c’est une opportunité et je veux la saisir. Je veux rester à Miami, j’adore être ici, j’aime cette culture. Ils me donnent la balle et me laissent faire mes preuves. »