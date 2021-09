Le Heat active déjà l’option de Tyler Herro jusqu’en 2023

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le Heat a déjà activé la « team option » de Tyler Herro, de 5.7 millions de dollars, pour la saison 2022/23, nous apprend le Sun Sentinel.

C’est logique puisque le 13e choix de la Draft 2019 (15.1 points de moyenne la saison passée) est un remplaçant important chez les finalistes 2020 et le voilà désormais sous contrat en Floride pour encore au moins deux ans.

Si cette décision semblait évidente pour Miami, on verra ensuite si les Floridiens investissent davantage sur leur joueur l’été prochain, comme ils l’ont fait ces derniers temps avec Jimmy Butler, Duncan Robinson et Bam Adebayo. Tyler Herro sera en effet éligible à une prolongation de contrat durant l’été 2022.

La question mérite d’être posée puisque l’arrière a parfois été cité dans les rumeurs de transfert l’année dernière. Avec les départs de Goran Dragic et Kendrick Nunn, plus la blessure de Victor Oladipo, il devrait en tout cas profiter d’un temps de jeu conséquent en début de saison et va devoir en profiter.