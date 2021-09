Les Celtics multiplient les contacts avant le « training camp »

Contrairement aux Raptors, les Celtics ont encore de la place avant le « training camp ». On le rappelle, les équipes NBA peuvent arriver au camp avec 20 joueurs au maximum, avant de réduire le groupe à 15 joueurs pour la saison.

C’est pourquoi la franchise du Massachusetts est active depuis quelques jours. On a ainsi appris qu’elle avait fait passer des tests à Gary Clark et Brandon Goodwin.

Le premier a beaucoup bougé l’an passé (trois équipes), après s’être montré à Houston et Orlando, quand le second sort de deux saisons à Atlanta, où il jouait une douzaine de minutes par match, en sortie de banc.

Ce sont clairement des seconds couteaux, des joueurs de rotation et aucun n’a encore été officiellement invité au « training camp » des Celtics.

Pour Theo Pinson, en revanche, c’est fait, explique ESPN. L’ancien des Nets et des Knicks sera présent au camp de Boston, où il devra démontrer qu’il n’a pas perdu ses sensations après une année très frustrante à New York puisqu’il n’a foulé les parquets que 34 minutes au total. Son passage à Brooklyn entre 2018 et 2020 avait été bien plus intéressant, même si l’arrière reste, lui aussi, seulement un remplaçant utile sur quelques séquences.