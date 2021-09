Un temps annoncé du côté des Raptors, Alex Antetokounmpo ne fait finalement pas partie des 20 joueurs qui participeront au « training camp » des champions 2019.

La franchise a en effet bouclé son effectif pour son camp avec deux signatures : Svi Mykhailiuk et Reggie Perry. Il y a 20 joueurs pour le camp, c’est la limite, et avant la saison, il faudra en garder seulement 15 (sans oublier, en plus, les deux « two-way contracts » autorisés).

Actuellement, le groupe canadien comporte 12 joueurs sous contrat : Fred VanVleet, Goran Dragic, Malachi Flynn, Dalano Banton, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Scottie Barnes, Pascal Siakam, Khem Birch, Precious Achiuwa, Chris Boucher et Mykhailiuk. Plus deux « two way contracts » : Justin Champagnie et David Johnson.

Six joueurs vont donc se battre pour décrocher les trois places restantes : Yuta Watanabe, Freddie Gillespie, Isaac Bonga, Sam Dekker, Ishmail Wainright et Reggie Perry.

Pour ce qui est d’Alex Antetokounmpo, tout n’est pas encore fermé pour son avenir au Canada. En effet, d’après The Star, il se pourrait que le plus jeune frère de Giannis Antetokounmpo rejoigne l’équipe de G-League de Toronto, les Raptors 905. Mais il faut aussi rappeler que son contrat de trois ans avec Murcie (Espagne) n’intègre qu’une clause pour aller en NBA. Reste à savoir si un départ en G-League est concerné par cette clause.