Alex Antetokounmpo au camp des Raptors ?

Les trente franchises bouclent actuellement leurs effectifs en prévision des camps d’entraînement, et du côté de Toronto, on aurait décidé d’inviter Alex Antetokounmpo. Selon Eurohoops, le dernier de la fratrie négocierait un contrat de type « Exhibit 10« , et ce qui signifie qu’il s’agit d’une invitation pour le « training camp » susceptible de se transformer en contrat pour jouer en G-League.

Non drafté cette année, Alex est sous contrat avec Murcie, mais il dispose d’une clause pour rejoindre en NBA ses frères Giannis et Thanasis, tandis que Kostas a rejoint l’Asvel. Agé de 19 ans, il a remporté cet été la summer league avec les Kings, mais il n’avait joué que 10 minutes en trois matches, pour aucun point marqué.

LEXIQUE

Exhibit 10 : Porte d’entrée vers un « two-way contract » puisque ce contrat signé au moment du training camp lie le joueur à la franchise de G-League. La clause s’accompagne d’un bonus de 5 000 à 50 000 dollars, valable uniquement si, une fois coupé, le joueur s’engage dans la franchise G-League affiliée et y reste au moins 60 jours. La clause permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract » en amont de la saison régulière. Si elle le fait, le joueur reçoit également le bonus évoqué.