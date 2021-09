Steve Nash ne promet pas grand-chose à ses rookies

La guerre des étoiles que se mènent les Lakers et les Nets va faire des malheureux dans chaque effectif, et du côté de Brooklyn, ce sont les rookies qui vont se retrouver au bout du banc.

Pourtant, Cam Thomas et Day’Ron Sharpe ont été choisis au premier tour, et le premier a même été élu co-MVP de la Summer League de Las Vegas. Mais Steve Nash les a prévenus qu’ils n’auraient pas beaucoup de temps de jeu…

« Les gars sont à l’entraînement depuis quelques semaines, et c’est positif. Ils se donnent à vous, et je pense qu’on voit en eux des joueurs NBA, et il s’agit juste de les développer tous. C’est une équipe difficile à intégrer, et certains de ces rookies ont du pain sur la planche s’ils veulent entrer dans la rotation. Mais c’est un grand défi pour eux ».

Un défi que Steve Nash a connu lui-même lorsqu’il est arrivé en NBA. Quinzième choix de la fameuse Draft 1996, il s’était retrouvé à Phoenix.

« J’étais le 15e choix et je ne jouais que lorsque Kevin Johnson était blessé. Le plus important, ce n’est pas comment on débute, mais comment on y arrive. C’est le message que je transmets à nos rookies » poursuit Steve Nash. « Vous devez vous projeter sur le long terme, et que vous fassiez partie de la rotation ou pas, que vous ne jouiez pas une minute ou que vous passiez du temps en G-League, il est important de penser au long terme et de ne pas perdre de temps. Si vous avez cette mentalité et cette attitude, cette année sera très productive pour vous, que vous jouiez ou non. »