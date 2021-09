Un coloris « Bayou Boys » pour la Zion 1

La première chaussure signature de Zion Williamson n’avait pas encore adressé de clin d’œil aux Pelicans, la franchise dans laquelle évolue l’une des pépites de la NBA depuis deux saisons. Ce sera bientôt chose faite avec un coloris « Bayou Boys » en référence à ces étendues marécageuses présentes au sud de la Louisiane.

Le modèle s’affiche en différentes teintes de vert et un aspect peau de crocodile sur une partie de la tige qui fait son effet. Le Z de Zion sur l’empeigne et le col apparaissent en noir, l’ensemble reposant sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure marron clair. A noter également quelques touches de rouge-orange, sur quatre attaches des lacets et les logos du « Jumpman » et Zion sur la languette et le talon.

La sortie de la Zion 1 « Bayou Boys » est prévue pour le 6 octobre prochain au prix de 120 dollars sur le territoire américain.

(Via KicksOnFire)

—

Commandez maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan 13 Dark Powder Blue qui avec sa tige en cuir froissé avec des perforations alvéolées, un amorti Zoom Air et un hologramme au talon, reprend tous les détails OG de la paire. Livraison et retour offerts.