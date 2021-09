Isiah Thomas et Kenny Anderson, premiers défenseurs de la personnalité de Kyrie Irving

En amont de la reprise, la saison passée, Kyrie Irving assurait ne plus vouloir s’adresser à la presse. Des « pions » selon lui. Il s’agissait d’un énième épisode dans les relations houleuses entre les médias et le joueur des Nets.

Ce dernier vient plus récemment de qualifier de « marionnette » un journaliste, Nick Wright, qui assurait que le joueur prendrait sa retraite si les Nets venaient à l’échanger… Son attitude envers les journalistes ne semble pas poser problème au Hall of Famer, Isiah Thomas, lui-même analyste à la télévision.

Pour l’ancienne légende des Pistons, tout le monde peut faire des erreurs, autant Kyrie Irving dont il « respecte l’indépendance », que les journalistes.

« Alors ne me tombez pas dessus quand j’ai tort, mais taisez-vous quand vous avez tort », image l’ex-meneur pour Basketball News. « Vous avez obtenu des informations sur moi, sur ce que je pense et sur mes intentions (ndlr : par rapport à cet épisode avec Nick Wright), et celui qui vous a dit cela s’est trompé. Alors voici ma version, ma voix. Ce n’est pas une source quelconque, c’est ma voix. Alors respectez ma voix et c’est ce que Kyrie dit. Et il a été très authentique dans sa voix. »

Isiah Thomas, tout comme Kenny Anderson, également interrogé, trouverait de toute façon complétement « fou » que les Nets transfèrent leur meneur. « Les Brooklyn Nets, tel que l’équipe est construite actuellement, ne peuvent pas, et ne vont pas, gagner le titre s’il n’est pas là. Point barre », affirme Isiah Thomas.

Son souci des autres apprécié

Les deux anciens meneurs vont plus loin dans leur soutien à Kyrie Irving, connu pour des prises de position qui ont parfois détonné. L’ancien coéquipier de LeBron James s’est également fait connaître pour avoir soutenu matériellement la famille de George Floyd par exemple ou afficher sa sensibilité par rapport à la question israélo-palestinienne.

Autant de gestes et de prises de parole qui font de lui un personnage à part dans la ligue. « J’aime la sensibilité dont il fait preuve à l’égard des populations, en particulier, des personnes en situation de pauvreté », poursuit Isiah Thomas. « Il est apprécié, plus que beaucoup ne le croient. […] Il préfère rester discret, cela montre à quel point il est une personne authentique – parce qu’il le fait par bonté d’âme, et non pour être reconnu. J’ai donc tout le respect et toute l’admiration du monde pour lui. »

Même tonalité du côté de Kenny Anderson : « (Les médias) veulent simplement qu’il se taise et joue au basket. Il a des choses autres que le basket qui le passionnent, et il n’y a rien de mal à cela. Il se soucie des gens d’une manière qui est étrangère à beaucoup d’autres, mais il est censé se soucier des gens. Il veut faire une différence dans le monde et c’est ce qu’il fait. Il regarde ce qui se passe à l’étranger, ce qui se passe ici en Amérique, les choses l’affectent mais elles sont censées l’affecter. C’est un être humain avec un cœur énorme et la capacité financière de faire un changement. Il s’en sort très bien et il doit continuer à faire tout ce qu’il fait. »