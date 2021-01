Kyrie Irving a soutenu la famille de George Floyd en achetant une maison

Passé par la NBA entre 2000 et 2014, Stephen Jackson était l’un des plus proches amis de George Floyd, un homme noir décédé en mai dernier à la suite de son interpellation par des policiers. Une mort qui avait secoué les États-Unis, plongeant le pays dans une profonde crise sociale.

Invité du podcast « The Rematch », « Jax » a confié qu’il continuait à prendre soin de la famille de son « frère », et notamment de sa fille Gianna, huit mois après sa disparition. Et le champion NBA 2003 a révélé que Kyrie Irving était l’une des personnalités qui avaient épaulé la famille de George Floyd dans la foulée de ce tragique événement.

« Elle reçoit beaucoup d’amour. Pas seulement de nous mais des personnes du monde entier. Et je continue de faire ce que j’avais annoncé : être « l’ange gardien » de mon frère et prendre soin de sa fille, en m’assurant que ses jours soient meilleurs. Beaucoup de mes amis ont également aidé [la famille de George Floyd]. Kyrie Irving leur a acheté une maison, le producteur de Lil Wayne leur a acheté une Mercedes et Barbara Streisand leur a offert des actions de Disney… Je pense que Dieu a béni [cette famille]. Elle est heureuse. Et nous attendons simplement que le procès s’éloigne de notre chemin, pour qu’elle n’ait pas à revivre cette situation et qu’elle puisse vivre sa vie. »

Très engagé socialement hors des parquets, le meneur des Nets s’était ainsi montré très réticent à l’idée d’une reprise de la saison dans la « bulle » au moment de la multiplication de manifestations sociales aux États-Unis.