Fila et Grant Hill réunis pour la rénovation de playgrounds à Detroit

En 2018, cinq ans après la fin de sa carrière de joueur, Grant Hill a signé un contrat à vie avec Fila. L’heure n’étant plus à l’élaboration de chaussures « signature », la marque a proposé à l’ancien ailier d’avoir un impact différent, en s’investissant notamment dans la rénovation de playgrounds aux États-Unis.

Après une première opération commune qui a permis la rénovation de playgrounds du côté d’Hillside Park, à Durham, où Grant Hill a joué pendant quatre ans à l’université de Duke, c’est du côté de Detroit, autre place forte de la carrière du joueur, que la « Tamia & Grant Hill Foundation » et Fila ont uni leurs forces.

L’initiative, en association avec la ville et l’association « Chandler Park Conservancy », a permis la reconstruction entière de terrains de jeux qui bénéficient ainsi de nouveaux revêtements, en bleu, rouge et orange (inspiré du maillot des Pistons de l’époque de Grant Hill), ainsi que de nouveaux panneaux et cercles.

Les logos de Fila et de Grant Hill sont présents en blanc, tout comme le numéro 33, porté par Grant Hill à Detroit.

« Après le bilan de la dernière année et demie, c’est un répit bienvenu d’offrir un peu de positivité et de légèreté à la communauté de Chandler Park. À une époque où il est particulièrement important de rester physiquement actif, nous avons voulu créer un espace sûr et agréable, juste à temps pour la rentrée des classes », a déclaré Grant Hill, fraîchement nommé manager de Team USA, dans un communiqué. « J’ai passé une grande partie de ma carrière professionnelle à Detroit et je suis très fier de cette ville, avec des souvenirs impérissables de mes jours ici et de l’accueil que j’ai reçu depuis. Je suis enthousiaste à l’idée de montrer ma reconnaissance à la communauté, tout en offrant à ces enfants une occasion de sortir et de les mettre sur la voie d’un avenir brillant ».