Mike James passe de Brooklyn à Monaco

Signé par les Nets à l’approche des playoffs la saison dernière, Mike James avait réussi une pige plutôt intéressante à Brooklyn. Auteur de 8 points et 4 passes de moyenne en saison régulière, James avait ensuite plus ou moins disparu de la rotation en playoffs, limité à 11 minutes de jeu seulement pour 4 points et 2 rebonds.

Ayant réussi à briser son contrat avec le CSKA Moscou il y a quelques jours, James était libre de s’engager où bon lui semble. En NBA, les Lakers semblaient intéressés mais c’est bien Monaco qui a réussi à tirer le gros lot.

Deuxième meilleur scoreur d’Euroleague avec le CSKA avant de partir en NBA, le meneur de jeu est une grosse pointure sur le Vieux Continent et, avec un salaire estimé à 2,5 millions d’euros, il va établir un nouveau record dans le championnat français.

Avec l’ancien des Rockets, Donatas Motiejunas, plus Will Thomas ou encore Léo Westermann et donc Mike James, la « Rocca Team » va pouvoir rivaliser avec l’Asvel de Tony Parker où figurent notamment Victor Wenbanyama, Kostas Antetokounmpo et Elie Okobo.