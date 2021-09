JaVale McGee : « Petit à petit, le Shaqtin’ A Fool avait écorné ma réputation »

Il y a quelques années, JaVale McGee était devenu le Gaston Lagaffe de la NBA. La faute à Shaquille O’Neal qui, chaque semaine, sélectionnait des actions du nouveau pivot des Suns dans son bêtisier de la semaine, le Shaqtin’ A Fool. Pendant des semaines, voire des mois, McGee était devenu le souffre-douleur du Shaq. Puis les Warriors avaient appelé la chaîne TNT, McGee s’était plaint ouvertement du traitement et des moqueries du Shaq, et il n’est plus jamais réapparu dans le bêtisier…

Invité avec sa mère, Pamela, du ‘Club Shay Shay’ de Shannon Sharpe, le champion olympique est revenu sur cette période, et il révèle au passage qu’il n’en a jamais parlé avec le Shaq.

« Le truc avec toute cette époque du Shaqtin’ A Fool, c’est que je n’en ai vraiment réalisé l’impact sur ma carrière lorsque j’ai commencé à changer d’équipe » raconte-t-il. « Je discutais avec d’autres coaches et au milieu de l’année, ils m’ont dit : « J’ai toujours vu ce truc de Shaqtin’ a Fool et j’avais une perception différente de toi. Je ne savais pas que tu étais un gars intelligent. Tu t’exprimes très bien, tu es un très bon joueur de basket« .

« J’étais un basketteur de 24 ans, jeune et motivé, dont on ruinait petit à petit la réputation »

A ses côtés, sa mère explique qu’elle a perdu toute considération pour le Shaq : « En tant qu’Afro-Américains, et en tant qu’athlètes, il y a une fraternité, et nous avons un code. Mais une fois que tu brises ce code… J’ai dit à JaVale, il a oublié que tu es en NBA, je suis de Flint, donc je n’ai pas peur, mais il doit savoir quand tu es allé trop loin« .

Pour le triple champion NBA, cette période avait fait très mal à son image : « Petit à petit, cela avait écorné mon image. J’étais un basketteur de 24 ans, jeune et motivé, dont on ruinait petit à petit la réputation. »

Il y a quatre ans, c ‘est Steve Kerr qui avait très bien résumé la situation, reconnaissant lui-même qu’il s’était trompé sur la personnalité de son pivot.

« JaVale a été fantastique pour nous en tant que joueur et coéquipier. Il est drôle, il est sympa à avoir dans l’équipe et il fait son boulot. C’est un vrai pro. Je ne le blâme pas d’être frustré. Shaq s’en prend à lui depuis des années et des années, ce qui fait que JaVale est logiquement frustré. C’est une chose de se moquer gentiment mais il peut parfois dépasser les bornes. Pensez à la carrière de JaVale avec quelqu’un, à la télévision nationale, qui soir après soir se moque de lui. Ce n’est pas génial pour sa réputation. Je peux vous dire que j’avais des idées reçues sur JaVale avant qu’il n’arrive, et elles se sont avérées fausses. Une grande partie de tout ça vient du Shaqtin’ A Fool. C’est dommage. »