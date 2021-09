Convoité par plusieurs équipes, Carmelo Anthony a apprécié cette « free agency »

Parmi les indésirables de NBA il y a encore deux ans en arrière, Carmelo Anthony a depuis fait remonter sa cote dans la ligue, grâce à un passage plutôt réussi, chez les Blazers. Au point de rejoindre un sérieux candidat au titre cet été, les Lakers en l’occurrence. Mais tout aurait pu être très différent si LeBron James n’avait pas convaincu « Melo » de signer à Los Angeles.

Lors de la dernière « free agency », Carmelo Anthony faisait effectivement partie des « role players » les plus convoités du marché. Mais, avant de prendre la moindre décision, l’ailier de 37 ans attendait d’abord « un signe de Portland », la franchise qui lui a permis de reprendre le fil de sa carrière, à l’automne 2019.

« Je ne voulais discuter avec personne. Juste voir ce que voulaient les Blazers, ce qui allait se produire, ce qu’on allait me dire, s’ils voulaient me re-signer, passer à autre chose… J’y était comme chez moi ces deux dernières années, j’avais vraiment la sensation de faire partie de cette communauté », explique-t-il chez Yahoo! Sports.

« Melo » convoité comme au bon vieux temps

Finalement, Melo et les Blazers ont décidé de passer à autre chose, laissant la porte ouverte à d’autres prétendants. À commencer par les Knicks, qui possèdent toujours une place particulière dans l’esprit du natif de Brooklyn.

« New York a toujours été [dans un coin de ma tête] », reconnaît celui qui a évolué à « Big Apple » entre 2011 et 2017. « Revenir à New York a toujours été une possibilité. J’ai toujours dit à mon fils que, lorsqu’il irait au lycée, je serais avec lui. Donc l’option New York avait du sens. »

En dehors des choix du coeur, Carmelo Anthony a aussi considéré l’option Philadelphie, qui présente l’avantage de faire partie des prétendants crédibles aux Finals, dans la conférence Est.

« J’avais un oeil sur les Sixers. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de discuter avec eux, mais je sais qu’il y avait un intérêt là-bas », ajoute « Melo », précisant également que les Pelicans se sont montrés « intéressés » par ses services. Sans toutefois confier si l’intérêt était réciproque…

Quoi qu’il en soit, même s’il a préféré céder aux sirènes californiennes, où il espère bien glaner son premier titre NBA aux côtés d’autres anciennes gloires de la ligue, Carmelo Anthony a grandement apprécié cette « free agency », où il a pu se sentir de nouveau désiré.

« Cela faisait du bien de retrouver ça, que des franchises s’intéressent à moi. J’étais juste heureux de me trouver dans une situation où j’avais, cette fois-ci, plusieurs options [sur la table] », conclut le décuple All-Star.