Carmelo Anthony : « LeBron est venu me voir en me disant : « Je te veux » »

Amis depuis le lycée et draftés ensemble en 2003, LeBron James et Carmelo Anthony auront attendu d’avoir respectivement 36 et 37 ans pour porter le même maillot !

Ce sera aux Lakers, et c’était maintenant ou jamais.

« Bron est simplement venu vers moi, et m’a dit : « Eh, le moment est venu. Je te veux. Nous devons faire en sorte que cela arrive », a raconté Melo lors de sa conférence de presse de présentation lundi. « Et je me suis dit qu’en terme de timing, c’était le meilleur moment. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été connecté aux Lakers d’une manière ou d’une autre. Que ce soit par l’intermédiaire de mon frère Kobe, ou d’un autre, j’ai toujours été lié à eux d’une manière ou d’une autre. Cette fois-ci, ce n’était pas vraiment le cas. Je pense qu’il s’agissait plutôt d’une prise de conscience. Du genre : « OK, le moment est venu. Le moment est venu pour les deux parties de fusionner, pour les deux parties d’accepter de se réunir, et de mettre cette chose ensemble« .

« Je dirais que la boucle est bouclée »

Pour l’ancien joueur vedette des Nuggets et des Knicks, ces retrouvailles, ou plutôt cette union était écrite. « La plupart des gens diront que nous aurions dû nous mettre ensemble il y a des années au début de nos carrières, mais nous étions sur deux voies différentes, sur deux chemins différents. Et je dirais que la boucle est bouclée. »

A 37 ans, Melo sera le plus âgé de l’un des effectifs les plus âgés de l’histoire avec, sur le papier, seuls deux joueurs de moins de 25 ans. « On s’en fout » répond-il à propos de l’âge de ses coéquipiers. « J’aime quand les gens parlent de l’âge. Cela donne une meilleure histoire. Je pense que les gens oublient qu’au final, il s’agit de basket. Vous devez savoir comment jouer au basket. Il faut avoir de l’expérience. Je pense que c’est ce que nous apportons à ce moment précis. Notre talent, nos compétences, mais aussi notre expérience. »

Comme Chris Paul, Anthony va tenter d’atteindre la finale NBA pour la 1ère fois de sa carrière, et de décrocher sa première bague. Champion NCAA et champion olympique, il ne lui manque qu’un titre NBA pour réaliser un grand chelem extrêmement rare. « J’arrive avec le titre en tête », conclut Anthony. « Je pense qu’on sait tous que c’est la seule chose qui me manque, non ? C’est la seule chose qui me tient éveillé la nuit, qui me motive, parce que je ne l’ai pas. Je veux vivre ça. »