Décrocher sa première bague, la seule motivation de Carmelo Anthony

Carmelo Anthony et Russell Westbrook ont pour triste point commun de n’avoir jamais remporté de titre de champion NBA. Plus proches du début que de la fin de leurs carrières, les deux stars ont ainsi fait le choix de rejoindre le tandem James-Davis dans l’espoir d’accomplir cet objectif, comme James Harden, puis Blake Griffin et LaMarcus Aldridge l’ont fait en optant pour les Nets du tandem Irving-Durant.

« J’ai atteint beaucoup d’objectifs individuels, mais il n’y a qu’une seule chose qui compte en ce moment pour moi. C’est la seule chose à laquelle je dois penser, à laquelle je pourrais penser et à laquelle je devrais penser. Tout le reste devrait être hors sujet », a-t-il déclaré à USA Today, assurant que le groupe des Lakers était bien constituée et possédait « toutes les pièces nécessaires pour remporter un championnat ».

A 37 ans, le temps commence à presser

Malgré un effectif pléthorique, rien ne garantit pourtant que la franchise californienne parviendra à ses fins. Au-delà de la concurrence qui ne lui fera pas de cadeaux, les Lakers, et en surtout leurs vétérans, devront être particulièrement être attentifs pour éviter au maximum les blessures. Carmelo Anthony a ainsi utilisé la référence de la « Kryptonite », plutôt bien trouvée quand on dispose d’un certain Dwight « Superman » Howard dans ses rangs.

« La santé, je pense que ce sera notre plus grande kryptonite cette saison. C’est la kryptonite de tout le monde. Si vous n’êtes pas en bonne santé, ça change la dynamique de toute l’équipe. Mais nous devons travailler. Ce n’est pas comme s’il suffisait de mettre différents joueurs dans une même équipe pour que ça arrive. Nous devons faire en sorte que ça marche. Je pense que nous y parviendrons, mais il y a beaucoup de travail à faire pour que ça marche ».

A 37 ans, Carmelo Anthony est bien conscient que ses chances de devenir champion NBA un jour se réduisent de jour en jour. Pour l’heure, « Melo » n’a pas arrêté de date pour sa retraite. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas pour l’argent ni la lumière qu’il s’apprête à entamer sa 18e saison.

« Mon corps me dira quand il sera temps de partir. Votre corps ne va pas vous mentir. J’ai eu une année sabbatique et quelques changements pour conserver un peu d’essence dans le réservoir. J’y ai déjà pensé. Mais maintenant, je n’y pense plus », a-t-il conclu, ajoutant qu’il ne s’était pas senti aussi bien physiquement depuis un bout de temps.