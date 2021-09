Dennis Schroder demande aux fans de choisir son numéro à Boston

Avec 22 numéros retirés, et bientôt 23 puisque Kevin Garnett connaîtra cet honneur en mars 2022, les Celtics possèdent la liste de numéros retirés la plus impressionnante et fournie du sport américain. Trouver son bonheur et ne pas perdre son numéro de toujours est donc une épreuve quand on débarque à Boston.

Dennis Schroder le prouve à merveille car le nouveau meneur des celtes va devoir abandonner son numéro 17.

En effet, chez les Celtics, le #17 reste la propriété de John Havlicek, huit fois champion NBA et meilleur marqueur de l’histoire de la franchise.

Pour trouver son prochain numéro, l’ancien du Thunder ou des Lakers a donc demandé aux fans de choisir, via sa propre application. Le #38 était arrivé en tête, mais il est déjà porté par Sam Hauser.

Il reste encore deux jours pour voter et départager cinq propositions : #71, #96, #8, #80 et #84. S’il ne prend pas le #8, porté par Kemba Walker ces dernières années, alors Dennis Schroder inaugurera un nouveau numéro dans la grande histoire de la franchise du Massachusetts.