13 mars 2022, le numéro 5 de Kevin Garnett va rejoindre le plafond de la salle de Boston

Deux ans après l’annonce des Celtics, Kevin Garnett verra son numéro 5 rejoindre le plafond du TD Garden. Les dirigeants de Boston ont effet choisi le 13 mars 2022 pour retirer le maillot du champion NBA 2008, considéré comme l’un des meilleurs ailiers-forts de l’histoire.

Intronisé au Hall Of Fame en compagnie de Tim Duncan et du regretté Kobe Bryant, Garnett avait aidé les C’s à gagner leur dix-septième titre NBA aux côtés de Ray Allen et de Paul Pierce.

« Je suis honoré et reconnaissant d’avoir mon numéro retiré par les Celtics » avait déclaré le « Big Ticket » en février 2020. « J’aurai toujours un immense respect pour les propriétaires, Danny Ainge, Doc Rivers, mes anciens coéquipiers et la Celtic Nation ! »

Pandémie oblige, les Celtics avaient dû repousser leurs plans initiaux, mais le public est revenu dans les salles, et la direction a choisi la venue annuelle des Mavericks pour rendre hommage à son ancien intérieur.

En froid avec Glen Taylor, l’ancien propriétaire des Wolves, Garnett avait toujours refusé que son ancienne équipe retire son maillot. Mais le rachat récent de la franchise pourrait bien changer les choses.