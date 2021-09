Leandro Bolmaro va bien signer avec les Wolves

En mai dernier, Gersson Rosas, le président des Wolves, annonçait que Leandro Bolmaro allait bien rejoindre Minnesota lors de la saison 2021/2022. Sauf que quelques mois après, rien n’était encore officiel.

Désormais, ça se rapproche puisqu’on apprend, via Blue Wire, que le jeune Argentin de 20 ans, qui évolue à Barcelone, va signer cette semaine son contrat de 11.8 millions de dollars sur quatre saisons.

Le 23e choix de la Draft 2020, élu joueur le plus spectaculaire en Espagne, va ainsi devenir le 15e joueur sous contrat des Wolves pour la saison à venir. Après les prolongations de Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt la semaine passée et avec l’arrivée future de Leandro Bolmaro, l’effectif est bouclé à Minnesota. Avant un trade ?

INTERSAISON MINNESOTA

Arrivées : Taurean Prince (Cavaliers), Pat Beverley (Clippers), Leandro Bolmaro

Départs : Ricky Rubio (Cavaliers), Jarrett Culver et Juancho Hernangomez (Grizzlies)