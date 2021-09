Feuilleton Ben Simmons : les Wolves pas prêts à sacrifier une jeune vedette ?

Dans 15 jours, début des « training camp », et on ne sait toujours pas où jouera Ben Simmons la saison prochaine. Le meneur All-Star, vexé des propos de Doc Rivers et de Joel Embiid après l’élimination en playoffs, ne souhaiterait plus porter le maillot des Sixers, et il serait prêt à aller au bras de fer, et à manquer le camp d’entraînement.

Le problème, c’est que les Sixers ont écouté les offres, et que rien ne les intéresse. Aucune équipe ne souhaite lâcher son meilleur élément contre Ben Simmons, preuve que sa cote n’est finalement pas si élevée. Confirmation du côté des Wolves puisque The Athletic affirme que la franchise n’entend pas toucher à son « Big Three » composé de Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Ce dernier pourrait éventuellement être inclus dans un échange, mais c’est le meilleur pote de KAT, et surtout Philly cherche une meilleure monnaie d’échange.

Minnesota peut-il passer à côté d’une telle occasion ?

Ce qui signifie que si Minnesota tient vraiment à recruter Ben Simmons, il faudra impliquer une troisième formation pour un échange en triangle, et c’est ce qui coince actuellement pour toutes les formations intéressées par Ben Simmons. Qui voudra aider les Kings, les Wolves ou encore les Raptors à récupérer un All-Star confirmé et l’un des meilleurs défenseurs de la NBA ?

Pour le Star-Tribune qui analyse la situation du côté des Wolves, les dirigeants de Minnesota devraient impérativement améliorer leur proposition. Pourquoi ? D’abord parce que l’équipe, à l’exception des jeunes Jaden McDaniels et Jarred Vanderbilt, n’a pas d’ailier-fort pour épauler Karl-Anthony Towns dans la raquette, et peut-être bien que les dirigeants ont gardé la place au chaud pour Ben Simmons.

Ensuite parce qu’avec l’effectif actuel, l’équipe n’ira pas en playoffs, et ça pourrait pousser KAT à partir dans un an. En faisant venir Ben Simmons, ça changerait le visage de l’équipe pour convaincre le pivot de rester.